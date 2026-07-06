닫기

close
아시아투데이

오피니언

사설

칼럼·기고

기자의 눈

피플

정치

정치일반

청와대

국회·정당

북한

외교

국방

정부

사회

사회일반

사건·사고

법원·검찰

교육·행정

노동·복지·환경

보건·의학

경제

경제일반

정책

금융·증권

산업

IT·과학

부동산

유통

중기·벤처

아투시티

종합

메트로

경기·인천

세종·충청

영남

호남

강원

제주

국제

세계일반

아시아·호주

북미

중남미

유럽

중동·아프리카

문화·스포츠

전체

방송

가요

영화

문화

종교

스포츠

여행

최신

지면보기

구독신청

First Edition

후원하기

제보24시

알립니다
뉴스스탠드 네이버블로그 아투TV(유튜브) 페이스북 인스타그램

Advertisements

전국 전남

완도 생일면 유촌리, 23억 투입해 주거환경 개선 나선다

기사듣기 기사듣기중지

공유하기

닫기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • 트위터 엑스

URL 복사

https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20260706010001824

글자크기

닫기

완도 이명남 기자

승인 : 2026. 07. 06. 10:41

구글 검색 선호 출처 추가 Google 검색에서 아시아투데이 기사를 더 자주 볼 수 있습니다.

Advertisements

Advertisements

농어촌 취약지역 생활여건 개조사업 선정
전남광주통합특별시
완도군이 농어촌 취약지역 생활 여건 개조 사업 공모 선정됐다. 사진은 사업 대상지 생일면 유촌리 전경./완도군
전남광주통합특별시 완도군 생일면 유촌리가 대통령 직속 지방시대위원회가 주관하는 '2027년 농어촌 취약지역 생활여건 개조사업' 대상지로 선정됐다.

6일 완도군에 따르면 농어촌 취약지역 생활여건 개조사업은 안전과 위생 등 생활 기반시설을 확충하고 주거환경 개선과 주민 역량 강화 등을 지원해 농어촌 주민의 기본적인 생활 수준을 높이기 위한 사업이다.

완도군은 공모사업 선정을 위해 올해 초 생일면 유촌리를 사업 대상지로 확정하고 추진위원회를 구성해 주민설명회와 회의를 거쳐 예비계획을 수립했다. 이어 지난 4월 전라남도 사전 현장평가를 통과하며 최종 사업 대상지에 선정됐다.

이번 선정으로 완도군은 2027년부터 2030년까지 국비 16억 원을 포함한 총사업비 23억여 원을 투입해 마을 안길과 축대, 담장 정비를 비롯해 빈집 철거, 슬레이트 지붕 철거 및 개량, 노후 주택 개보수, 재래식 화장실 철거 등 주거환경 개선사업을 추진할 계획이다.

군은 사업 추진 과정에서 주민 의견을 적극 반영해 사업의 실효성을 높이고, 사업 완료 후에는 정주 여건이 크게 개선될 것으로 기대하고 있다.

김신 완도군수는 "앞으로도 농어촌의 열악한 생활환경을 지속적으로 개선해 주민들이 더욱 안전하고 쾌적한 환경에서 생활할 수 있도록 노력하겠다"며 "살기 좋은 농어촌 조성을 위해 최선을 다하겠다"고 말했다.
이명남 기자

ⓒ 아시아투데이, 무단전재 및 재배포 금지

기사제보 후원하기