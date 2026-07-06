완도 생일면 유촌리, 23억 투입해 주거환경 개선 나선다

농어촌 취약지역 생활여건 개조사업 선정

전남광주통합특별시 0 완도군이 농어촌 취약지역 생활 여건 개조 사업 공모 선정됐다. 사진은 사업 대상지 생일면 유촌리 전경./완도군

전남광주통합특별시 완도군 생일면 유촌리가 대통령 직속 지방시대위원회가 주관하는 '2027년 농어촌 취약지역 생활여건 개조사업' 대상지로 선정됐다.6일 완도군에 따르면 농어촌 취약지역 생활여건 개조사업은 안전과 위생 등 생활 기반시설을 확충하고 주거환경 개선과 주민 역량 강화 등을 지원해 농어촌 주민의 기본적인 생활 수준을 높이기 위한 사업이다.완도군은 공모사업 선정을 위해 올해 초 생일면 유촌리를 사업 대상지로 확정하고 추진위원회를 구성해 주민설명회와 회의를 거쳐 예비계획을 수립했다. 이어 지난 4월 전라남도 사전 현장평가를 통과하며 최종 사업 대상지에 선정됐다.이번 선정으로 완도군은 2027년부터 2030년까지 국비 16억 원을 포함한 총사업비 23억여 원을 투입해 마을 안길과 축대, 담장 정비를 비롯해 빈집 철거, 슬레이트 지붕 철거 및 개량, 노후 주택 개보수, 재래식 화장실 철거 등 주거환경 개선사업을 추진할 계획이다.군은 사업 추진 과정에서 주민 의견을 적극 반영해 사업의 실효성을 높이고, 사업 완료 후에는 정주 여건이 크게 개선될 것으로 기대하고 있다.김신 완도군수는 "앞으로도 농어촌의 열악한 생활환경을 지속적으로 개선해 주민들이 더욱 안전하고 쾌적한 환경에서 생활할 수 있도록 노력하겠다"며 "살기 좋은 농어촌 조성을 위해 최선을 다하겠다"고 말했다.