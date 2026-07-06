삼진제약, 진행성·전이성 유방암 치료제 ‘풀베서드주’ 출시

유방암 중 약 70% 차지하는 HR+·HER2- 타깃

단독·병용 가능한 폭넓은 치료 적응증 확보

풀베서드1 0 삼진제약 '풀베서드주(성분명 풀베스트란트)'/삼진제약

삼진제약이 유방암 치료제 '풀베서드주(성분명 풀베스트란트)'를 출시하며 항암제 포트폴리오를 확대했다.삼진제약은 진행성·전이성 유방암에 단독 또는 병용 요법으로 사용되는 항암제 풀베서드주를 출시했다고 6일 밝혔다.풀베서드주는 선택적 에스트로겐 수용체 분해제(SERD) 계열의 약물로, 에스트로겐 수용체를 표적으로 분해·제거하는 작용기전을 가졌다. 이를 통해 기존 호르몬 요법에 내성이 발생한 환자에게도 지속적인 치료효과를 기대할 수 있는 장점을 가지고 있다.국내 유방암 발생 환자 중 약 70%를 차지하는 'HR+(호르몬 수용체 양성)'와 'HER2-(인간 상피세포 성장인자 수용체 2 음성)' 환자에게 사용된다.세부적으로 폐경 전/후에 따른 여성의 진행성 또는 전이성 유방암 치료에 △1차 단독 투여 △내분비요법 후 질환이 진행된 환자를 대상으로 주요 CDK4/6 억제제(팔보시클립, 아베마시클립, 리보시클립)와의 1차 또는 2차 병용 투여 등 적응증을 확보하고 있다.주성분인 풀베스트란트는 글로벌 임상시험을 통해 효능을 입증했다. FALCON 임상 3상에서는 내분비 치료 경험이 없는 폐경 후 진행성 유방암 환자에서 아나스트로졸 대비 무진행생존기간(PFS)을 유의하게 연장했다. CONFIRM 임상에서는 1차 내분비 치료 이후 질환이 진행된 환자에서 질병 진행 위험 감소와 전체 생존기간(OS) 연장 효과를 확인했다.김상진 삼진제약 사장은 "풀베서드주는 글로벌 임상을 통해 효능이 검증된 성분을 기반으로 단독요법부터 주요 CDK4/6억제제와의 병용요법까지 폭넓은 치료 선택지를 처방 현장에 제공할 수 있을 것"이라며 "앞으로도 우수 의약품 공급을 통해 환자 삶의 질 향상에 기여할 수 있도록 최선을 다하겠다"고 밝혔다.