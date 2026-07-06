황병직 영주시장, 관행 깨고 주민 체감 행정혁신 시동’

민선9기 첫 확대간부회의

"당연한 행정을 의심하라"… 부서별 주민불편 관행 전면 점검

영주시 0 7일 시청 강당에서 민선9기 첫 확대간부회의가 진행됐다/영주시

경북 영주시는 7일 시청 강당에서 민선9기 첫 확대간부회의를 열고, 시민 불편을 초래하는 행정 관행을 전면 점검하며 주민 체감형 행정혁신에 본격 착수했다.이번 회의는 민선9기 시정비전인 '시민을 봅니다, 영주를 엽니다'를 행정 전반에 구현하기 위한 첫 간부회의로, 행정이 당연하게 여겨온 관행을 시민의 눈높이에서 다시 살펴보자는 취지로 마련됐다.이날 회의에서는 각 부서가 시민 불편을 초래하는 관행적 업무와 반복 민원, '원래 그래왔다'는 이유로 개선되지 못한 사례 등을 공유하고, 주민 체감도를 높일 수 있는 개선방안을 함께 모색했다.황 시장은 "우리가 당연하다고 생각하는 행정이 시민들에게는 가장 큰 불편일 수 있다"며 "시민이 불편을 감수하는 것이 아니라 행정이 먼저 불편을 감수해야 한다"고 강조했다.이어 "민원이 반복된다면 시민이 잘못된 것이 아니라 행정이 바뀌어야 한다"며 "작은 불편 하나를 해결하는 것이 시민이 영주시의 변화를 체감하는 가장 빠른 길"이라고 말했다.또 "거창한 신규사업보다 지금 하고 있는 일을 시민 중심으로 다시 설계하는 것이 더 중요하다"며 "모든 부서는 시민의 입장에서 '왜 이렇게 해야 하는가', '더 편리한 방법은 없는가'를 끊임없이 고민해 달라"고 당부했다.시는 부서별 개선과제를 지속적으로 발굴·관리하고, 시민의 입장에서 불편을 먼저 찾아 해결하는 생활밀착형 행정혁신을 통해 시민이 체감하는 변화를 만들어 나갈 계획이다.