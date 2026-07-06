장동혁 “정보통신망법, 언론·유튜버 입 틀어막겠다는 것”

국민의힘 최고위원회의 0 장동혁 국민의힘 대표가 6일 국회에서 열린 최고위원회의에서 발언을 하고 있다. /송의주 기자

장동혁 국민의힘 대표는 6일 오는 7일 정보통신망법 개정안 시행을 앞두고 "기존의 레거시 언론은 물론 유튜버들의 입까지 틀어막겠다는 것"이라고 비판했다.장 대표는 이날 오전 국회에서 열린 최고위원회의에서 "결국 모든 국민들의 입을 틀어막고 말 것이다. 이재명을 반대하는 댓글이 온라인에서 완전히 사라질 것"이라며 이같이 밝혔다.장 대표는 "정부가 아무렇게나 가짜뉴스 딱지만 붙이면 과징금이 최대 10억"이라며 "그동안 이 정부의 행태를 보면 마음대로 가짜뉴스 딱지를 붙이는 것은 일도 아니다. 그 무모한 일을 하고야 말 것"이라고 지적했다.이어 장 대표는 "우리 당만이 아니라 국제 언론 단체들까지도 우려하는 법안"이라며 "그런데도 더불어민주당이 밀어붙였고, 대통령은 시행령으로 화답했다. 반중 언론은 문을 닫고 감옥에 간 홍콩의 모습이 떠오른다"고 우려했다.장 대표는 "국민의힘은 정보통신망법을 다시 개정해 국민의 자유를 지키겠다"며 "국민을 지키는 법을 만들고 권력을 지키는 법은 막아내겠다"고 강조했다.장 대표는 회의 마지막 발언자로 재차 나서며 "내일부터 독재의 칼이 언론을 향하게 될 것"이라며 "역사는 민주주의가 사망한날로 기억할지도 모른다"고 꼬집었다.아울러 민주당이 6·3 지방선거 '투표용지 부족 사태'와 관련해 '제3자 추천' 특검을 제안한 것에 대해선 "민주당이 '침대특검' 작전을 들고 나왔다"며 "통일교 특검 때처럼 말로만 특검을 한다고 이야기하고 드러누워서 시간만 끌다가 결국은 특검을 무산시키겠다는 작전"이라고 비판했다.그러면서 "이번 특검은 처음부터 국민이 요구했고, 국민이 민주당의 특검 수용까지 관철시킨 특검이다. 국민이 바라는 특검은 야당 추천, 수사범위 무제한"이라며 "침대특검으로 버틴다면 결국 정권 몰락의 속도만 높아질 것"이라고 덧붙였다.