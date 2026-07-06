네타냐후, 미국과 균열 없다…‘트럼프 불화설’ 부인

이란 핵 보유 저지 방침 재확인

양국 지도자 의견 대부분 일치…소통 이어가고 있어

MIDEAST ISRAEL ATAROT AIRPORT 0 베냐민 네타냐후 이스라엘 총리가 5일(현지시간) 예루살렘과 라말라 사이에 위치한 옛 아타롯 공항에서 열린 아타롯 유산 센터 착공식에 참석했다./EPA 연합

베냐민 네타냐후 이스라엘 총리가 미국과 이란 핵 합의와 관련해 불거진 도널드 트럼프 미국 대통령과의 불화설을 일축했다.네타냐후 총리는 5일(현지시간) 미국 폭스뉴스와의 인터뷰에서 미국과 이스라엘이 이란의 핵 문제와 관련해 동일한 전략적 목표를 공유하고 있다고 강조했다.최근 미국과 이란 간 종전 양해각서(MOU)를 두고 이스라엘 내부에서 비판의 목소리가 나오는 가운데, 양국의 동맹 관계가 견고함을 부각한 것으로 풀이된다.이란의 핵 보유를 절대 용인하지 않겠다는 기존 입장은 재차 확인했다.네타냐후 총리는 "우리는 이란이 핵무기 프로그램을 포기하는 것을 보고 싶다"며 "핵 농축 물질이 제거되고, 핵 시설이 해체되는 것을 보고 싶다"고 밝혔다.또 "합의 여부와 관계없이 임기 내에 이란의 핵무기 보유를 반드시 저지할 것"이라고 강조했다.최근 트럼프 대통령이 언론 인터뷰를 통해 이스라엘이 미국의 합의안을 수용할 수밖에 없을 것이라는 취지의 발언을 한 것에 대해서는 각국의 국익에 따른 행동일 뿐 "양국 지도자의 시각은 대부분 일치한다"고 그는 설명했다.또 "이견이 있을 경우 직접적인 소통을 통해 해결하고 있다"며 불화 가능성을 전면 부인하고, 트럼프 대통령이 백악관 역사상 가장 강력한 이스라엘의 지지자라고 강조했다.이스라엘 측에 미국과 이란 간 협상에 대한 비판을 자제할 것을 경고한 J.D. 밴스 미국 부통령의 발언과 관련해 네타냐후 총리는 "밴스 부통령과 좋은 관계를 유지하며 존경한다"면서도, "모든 의견에 동의하는 것은 아니다"라고 말했다.