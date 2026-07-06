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건설·부동산 업계소식

HJ중공업 건설부문, 2572억원 규모 부산 벡스코 제3전시장 건립사업 낙찰

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전원준 기자

승인 : 2026. 07. 06. 12:16

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부산 벡스코 제3전시장 조감도
부산 벡스코 제3전시장 조감도./HJ중공업 건설부문
HJ중공업 건설부문이 부산 벡스코(BEXCO) 제3전시장 건립사업을 진행한다.

HJ중공업은 부산시 건설본부가 추진하는 '부산 벡스코 제3전시장 건립사업'의 실시설계적격자로 최종 선정됐다고 6일 밝혔다.

이번 사업은 기술평가 60%, 가격평가 40%를 반영하는 가중치 방식으로 낙찰자를 결정했다. 기술력 비중이 큰 입찰인 만큼 설계 경쟁력이 당락을 좌우한 가운데, HJ중공업이 주간사를 맡은 컨소시엄은 기술평가에서 경쟁사를 앞선 데 이어 가격평가를 합산한 최종 결과에서도 가장 높은 점수를 받아 사업권을 확보했다.

부산 해운대구 벡스코 제1전시장 앞 주차장 부지에 연면적 5만8810㎡ 규모의 제3전시장을 신설하는 프로젝트다. 건축 규모는 지하 1층~지상 4층이다. 총 공사비는 부가가치세를 포함해 2572억원이며, 공사기간은 착공 후 50개월이다.

벡스코는 현재 전시장 가동률이 적정 수준을 웃돌면서 전시 공간 부족 문제가 지속적으로 제기돼 왔다. 제3전시장이 들어서면 국제회의와 대형 전시회 유치 여건이 한층 개선되고, 부산의 마이스(MICE) 산업 경쟁력 강화에도 도움이 될 것으로 기대된다.

HJ중공업 컨소시엄은 우선시공분 공사를 먼저 진행하는 동시에 잔여 구간 실시설계를 병행할 계획이다. 이후 부산시 건설본부와 세부 일정을 협의한 뒤 연말 착공에 들어갈 예정이다.

HJ중공업 관계자는 "축적된 시공 경험과 기술력을 바탕으로 부산을 대표하는 최첨단 친환경 전시시설을 안전하고 높은 품질로 완성할 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.

한편 HJ중공업은 올해 들어 공공공사 수주 실적을 꾸준히 늘리고 있다. 상반기에는 '서부산 행정복합타운 건립공사'(637억원)와 '제천~영월 고속국도 제3공구 건설공사'(1637억원)를 잇달아 따낸 바 있다.
전원준 기자

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