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코트라, ‘2026 K-패션 중국 진출 가이드’ 발간

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정순영 기자

승인 : 2026. 07. 06. 13:28

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K-패션, 4200억 달러 中 패션 시장 상륙 확산
10대 수입 신흥 브랜드 중 K-브랜드 판매 1위
보고서 표지
'2026 K-패션 중국 진출 가이드' 보고서 표지./코트라
대한무역투자진흥공사(코트라)가 중국 패션 시장 진출 가속화와 실무 애로 해소를 위해 '2026 K-패션 중국 진출 가이드'를 발간 했다고 6일 밝혔다.

이번 가이드는 중국 패션 시장의 최신 동향과 K-브랜드를 현지에 성공적으로 안착시키기 위한 실무 전략, 현지 전문가들의 경험담을 한눈에 볼 수 있다. 특히 현지 법무법인 및 시험 인증기관 등과 협업해 실제 사례를 담았으며, 중국에 진출한 한국 패션기업 및 중국 유통기업 인터뷰를 통해 K-패션의 중국 시장 공략 방법과 노하우를 전했다.

2025년 한국의 대중 섬유류 수출이 13.7억 달러로 대미 수출액(12.7억 달러)을 넘어선 가운데 특히 중국 여성복 패션 수입시장 K패션 수출액이 약 8200만 달러로 중국 수입시장에서 한국이 10위에 올랐다. 애슬레저(운동, 레저복) 분야에서도 중국의 한국산 레깅스 수입액이 전년 대비 83%나 성장하며 상위권에 올랐다.

황재원 코트라 중국지역본부장은 "K뷰티·푸드에 이어 패션이 K컬처&#8228;소비재 대중 수출의 새로운 동력이 될 수 있도록 보고서 발간에 이어 해외 마케팅 서비스와 연계해 적극 지원하겠다"고 말했다.
정순영 기자

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