S-OIL, 발달장애인 오케스트라 후원 18년째 이어와

누적 후원금 17억원…문화예술 지원과 장애인 고용 기반 마련

[사진] 하트하트오케스트라 0 발달장애인 연주단 '하트하트오케스트라'./S-OIL

S-OIL이 장애 청소년의 재능 개발과 사회참여를 돕기 위해 지난 2009년부터 시작한 발달장애인 연주단 '하트하트오케스트라' 후원을 올해로 18년째 이어오고 있다고 6일 밝혔다.특히 S-OIL은 지난해부터 장애인 오케스트라의 '장애인 표준사업장' 설립과 운영을 지원하며, 단원들이 음악가로서 안정적인 경제 활동을 영위할 수 있도록 고용 기반을 마련하는 데 힘을 보태고 있다.S-OIL은 매년 장애인의 날을 맞아 서울 마포구 본사에서 '햇살나눔콘서트'를 개최하고 하트하트재단에 후원금을 전달해 왔다. 올해까지 누적 후원금은 총 17억원에 달한다. 이 후원금은 발달장애인 단원들의 문화예술 지도강사 양성, 그리고 학생 및 시민을 대상으로 한 장애 인식 개선 교육 등에 뜻깊게 활용된다.지속적인 지원 속에 하트하트오케스트라는 지난 6월 25일 마포아트센터에서 열린 '제14회 마스터즈시리즈' 공연을 성황리에 마쳤다. 약 800명의 관객이 공연장을 찾아 발달장애인 연주자들의 수준 높은 클래식 무대에 뜨거운 찬사를 보냈으며, 오는 9월 29일 서울 강서구 스카이아트홀에서 감동의 무대를 이어갈 예정이다.S-OIL 관계자는 "발달장애인 단원들이 오랜 연습 끝에 완성한 아름다운 하모니가 많은 관객에게 깊은 감동을 전했다"며 "앞으로도 음악적 재능을 가진 발달장애 청소년들의 활동을 꾸준히 후원하고, 안정적인 고용 환경 조성과 문화예술 지원을 통해 사회적 책임을 다하는 기업이 되겠다"고 전했다.