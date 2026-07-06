“협력사들과 동반성장이 답”…삼성·SK·LG, 모두 상생 문화 확산에 동참

삼성·SK 이어 LG도 협력사와 상생협약

상생결제 확산·공정거래 기반 강화 추진

동반성장펀드도…"지역사회 위해 노력"

3개 그룹 공급망 1만 2000여개 사 혜택

하범종 사장 0 6일 서울 마곡 LG사이언스파크에서 열린 상생협약식에 참여한 하범종 경영지원부문장이 발언하고 있다. /최인규 기자

LG그룹이 협력사들과의 동반성장으로 지속 가능한 생태계를 구축한다. 그룹은 1차 협력사뿐만 아니라 2·3차 협력사 간의 상생 문화가 정착되도록 동반성장펀드를 활용하며 시스템을 구축하겠다는 방침이다. 이는 삼성·SK그룹에 이은 관계사와의 협력 강화 행보다. 이들 그룹 공급망에 있는 기업만 무려 1만 2000여 개로, 상생 문화가 확산하고 있는 모습이다.6일 LG그룹은 서울 마곡 LG사이언스파크에서 'LG-1·2·3CK 협력사 상생협약 체결식'을 개최했다고 밝혔다. 이 자리엔 주병기 공정거래위원장을 비롯해 류재철 LG전자 사장, 정철동 LG디스플레이 사장, 문혁수 LG이노텍 사장, 김동춘 LG화학 사장 등 7개 계열사 대표와 협력사 관계자 170여 명이 참석했다.그룹은 상생협약을 통해 상생결제 확산, 협력사에 대한 지원 확대, 공정거래 기반 강화 등을 추진하기로 했다. 구체적으로 그룹은 1차 협력사 대상으로 현금성 결제 비율 100%를 유지하는 동시에 상생결제로 지급한 대금이 2·3차 협력사까지 전달되는 비율이 10% 이상 되도록 한다. 상생결제는 대기업 등 구매기업의 높은 신용도를 활용해 2·3차 협력사까지 납품 대금을 회수하고 유동성을 확보할 수 있도록 돕는 제도다.보통 1차 협력사들이 대기업의 상생결제를 통해 평균 10일 이내에 현금으로 대금을 받을 수 있지만 2·3차 협력사의 경우 대금 지급이 100일 이상 걸리는 경우가 많아 내놓은 조치라는 게 LG그룹 관계자 설명이다.9000억원 규모의 동반성장펀드도 활용한다. 이 펀드의 운용 자금 중 10% 이상을 2·3차 협력사를 지원하는 데 쓰겠다는 게 핵심이다. LG그룹 관계자는 "보통 1차 협력사에 대한 지원이 집중돼 있는데 이를 확대하기로 했고, 지원 규모도 처음으로 명문화했다"고 말했다.이 외에 계열사들처럼 '협력사 임직원 전용 복지몰'을 개방하기로 했다. 이날 상생협약으로 혜택을 보게 될 협력사들은 최소 1300개 이상이다. 행사에 참석한 하범종 LG 경영지원부문장은 "상생협약을 통해 거래기업 간 관계를 넘어서 지역사회, 청년 등을 위해서도 노력할 것"이라고 강조했다.앞서 삼성그룹도 지난달 29일 협력회사들과 상생협약을 맺었다. 당시 삼성전자는 지난 5월 사회에 환원하겠다고 밝힌 5조원을 협력사 대상으로도 활용하겠다고 했다. 다른 계열사들도 자금·기술·인력 분야 맞춤 지원을 위해 3조 5000억원 규모의 상생·ESG펀드를, 공동투자형 기술개발사업으로 특허 무상 이전 등을 지속적으로 시행하겠다고 하면서 무려 6700여 개의 협력사들이 직간접적인 지원을 받을 전망이다.SK그룹도 지난 2일 협력사들과 상생협약을 체결했는데, SK하이닉스가 1조 4000억원의 신규 자금을 활용하겠다고 발표했다. 협력사들이 새로운 제품을 개발할 수 있도록, 고가의 장비를 활용토록 하거나 자금을 선제적으로 지원하겠다는 게 골자다. SK텔레콤, SK에코플랜트 등도 기존의 대금 지급 등 협력 방안을 강화하겠다고 밝혔다. SK그룹은 4300여 개 협력사에 대한 지원으로, 그룹과 함께 동반성장을 이어가겠다고 했다.