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정치 청와대

靑 “호남 반도체 클러스터 광주군공항 부지에 조성”

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홍선미 기자

승인 : 2026. 07. 06. 14:22

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강훈식 비서실장, 메가프로젝트 민관합동 점검회의 결과 브리핑
강훈식 비서실장이 6일 청와대 춘추관에서 이날 오전 열린 메가프로젝트 민관합동 점검회의 결과 브리핑을 하고 있다./ 연합뉴스
호남권 반도체 클러스터 부지로 '광주 군공항' 부지가 선정됐다.

강훈식 청와대 비서실장은 6일 춘추관 브리핑에서 이날 오전 청와대에서 열린 반도체 클러스터 민관합동 점검회의에서 "기업들은 호남권 입지 후보지 중 광주 군공항이 가장 적합한 부지라는 의견을 제시했다"고 밝혔다.

강 비서실장은 "광주 군공항 지역은 약 250만평 규모의 부지 확보가 가능하고 공항 특성상 이미 평탄화가 완료돼 있는 만큼 부지 공사 기간을 최소화할 수 있다는 장점이 있다"며 "광주 도심과 KTX역에 인접해 있어 인력확보와 정주여건 측면에서도 강점이 있으며 도로, 공항, 항만 등과 연계한 물류 접근성도 우수한 것으로 검토됐다"고 설명했다.

이어 "이에 따라 오늘 회의에서 광주 군공항 부지에 호남권 반도체 산단을 조성하기로 결정했다"며 "정부는 관계부처 협의를 거쳐 조속히 후보지 선정 절차를 마무리하고 산업단지 개발을 위한 후속 절차에 착수할 것"이라고 밝혔다.

아울러 강 비서실장은 이날 열린 민간 합동 점검회의를 매달 개최하기로 했다고 밝혔다.

강 비서실장은 "이 회의를 통해 반도체 클러스터 뿐 아니라 지역별 3대 메가 프로젝트 핵심 과제 추진 상황을 하나 하나 점검하기로 했다"며 "특히 이 대통령이 청와대에 전담 기구를 두고 직접 챙기겠다고 한 만큼, 중량감 있는 인사를 (기구 책임자로) 임명해 메가 프로젝트 전반에 걸친 과제별 진도를 점검하고 부처 간 조정 작업을 총괄하게 할 것"이라고 밝혔다.
홍선미 기자

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