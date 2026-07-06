우려가 현실로, 中 신에너지차 기업 7개만 생존 가능

2030년에 달랑 7개만 생존 전망
파산이 거의 일상, 속속 곡소리
징지르바오(經濟日報)를 비롯한 매체들이 최근 경영 컨설팅 기업인 알릭스파트너스와 자동차 업계 관계자들의 분석을 인용해 보도한 바에 따르면 중국의 자동차 산업은 지난 세기 말까지만 해도 경쟁력이 형편 없었다고 해도 괜찮았다. 공정이 복잡할 뿐 아니라 부품이 엄청나게 필요한 내연기관 자동차 생산 기술이 낙후했던 만큼 그럴 수밖에 없었다. 그러나 전기자동차가 세계적 대세가 된 지금은 언제 그랬냐는 듯 완전히 달라졌다. 아주 자연스럽게 신에너지차 산업의 선도국이 됐다고 할 수 있다.
이는 극강의 글로벌 경쟁력을 보유한 배터리와 인공지능(AI) 기술이 이상적으로 결합된 만큼 당연한 결과라고 할 수 있다. 통계가 이 사실을 무엇보다 잘 말해준다. 우선 전기차 위주로 생산량을 살펴보면 2025년 기준으로 1700만대 가깝게 생산한 것으로 추산되고 있다. 올해는 1000만대 생산 기록을 가볍게 세울 가능성이 높다.
수출량 역시 놀랍기만 하다. 지난해 400만대 전후의 전기차를 수출하면서 전 세계 시장 점유율 40%를 기록했다고 매체들은 전하고 있다. 베이징의 자동차 평론가 딩하이(丁海)씨가 "중국의 신에너지차, 특히 전기차는 극강의 경쟁력을 자랑한다. 한마디로 가성비가 높다"면서 향후 중국 기업들이 글로벌 전기차 시장을 평정할 것이라고 전망하는 것은 역시 괜한 게 아니라고 할 수 있다.
이런 상황에서 시장에 뛰어드는 것이 대유행이 되지 않는다면 이상하다고 해야 한다. 실제 올해 상반기를 기준으로 약 150∼200개 기업이 마치 춘추전국시대의 제후국들처럼 어떻게든 시장의 파이를 나눠먹기 위한 경쟁에 나서고 있다. 활발한 생산과 판매에 나서는 기업은 30여개 정도에 불과하나 이 역시 적다고 하기 어렵다.
자금력은 도외시한 채 무차별로 찍어내듯 하는 과잉 생산이 문제가 되는 것은 당연하다고 해야 한다. 거의 홍역을 앓고 있다고 봐도 지나치지 않다. 치열하다는 말로도 부족한 과열 경쟁 역시 마찬가지라고 할 수 있다. 겉으로는 멀쩡한 차들이 원가에도 훨씬 못 미치는 가격에 판매된다거나 출고되자마자 중고품으로 헐값에 시장에 나오는 것은 다 이유가 있다.
상당수 업체들이 디폴트(채무 불이행)나 파산에 이르는 것 역시 하나 이상할 것이 없다. 지난 수년 동안 최소한 50여개 전후의 업체들이 조용히 사라진 것으로 추산되고 있다. 앞으로는 더욱 이런 경향이 현실이 될 수밖에 없다고 해야 한다. 알릭스파트너스와 업계 관계자들이 극강의 경쟁력을 보유한 단 7개만의 기업이 2030년까지 무사할 것이라는 분석을 하는 것은 너무나도 당연하다고 해야 한다. 파산이 진짜 일상이 된다는 얘기가 될 수 있다. 업계 곳곳에서 들리는 비명이 이제 분명한 현실이 됐다고 해도 좋을 듯하다.