기품원, 군사용 드론 국방표준서 3종 제정

용어·분류, 비행성능 시험방법, 환경시험방법 등 3종

공군, 군집드론 대응능력 검증 실사격 훈련<YONHAP NO-6135> 0 공군미사일방어사령부는 지난 달 23일 서해 훈련장에서 군집드론 침투에 대응하는 훈련을 처음 시행했다고 24일 밝혔다. 사진은 저고도로 접근하는 군집드론을 발칸 화망사격으로 요격하는 모습. /연합

국방기술품질원이 6일 군사용 무인 항공기 시스템(UAS·군사용 드론)의 용어·분류, 비행성능시험방법, 환경시험 방법을 규정한 국방표준서 3종이 방위사업기획·관리실무위원회 심의를 거쳐 제정됐다고 밝혔다.기품원은 이번 표준서 제정은 군사용 드론의 용어와 분류체계를 정립하고 25kg 이하 멀티콥터형 드론의 비행성능 시험 및 환경시험에 필요한 기본 원칙·절차를 마련했다는 점에서 의미가 있다고 전했다. 특히 다양한 임무·운용환경을 반영해 성능을 확인할 수 있도록 시험절차와 고려사항이 체계화됐다.표준서엔 최대 비행시간, 최대 수평속도, 제자리비행, 자동 경로비행, 비상복귀, 장애물 감지·회피 등 비행성능을 확인하기 위한 시험방법이 포함됐다. 또 고언·저온, 습도, 방수·방전, 진동, 충격, 내풍성 등 다양한 환경조건에서 드론 작동상태를 확인하기 위한 환경시험 방법도 규정했다.기품원은 이번 표준서 제정으로 군사용 드론 개발기업은 개발단계에서 필요한 시험방법을 참고할 수 있고, 획득기관·시험기관은 성능확인 과정에서 표준화된 절차를 참고할 수 있을 것으로 기대했다.신상범 기품원장은 "이번 국방표준서 제정으로 군사용 드론의 성능을 일관된 기준으로 확인할 수 있는 기반을 마련했다"며 "앞으로도 군사용 드론의 성능확인 기반을 강화하기 위한 국방표준화 활동을 지속적으로 추진하겠다"고 전했다.