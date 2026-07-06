기품원, 군사용 드론 국방표준서 3종 제정

기품원은 이번 표준서 제정은 군사용 드론의 용어와 분류체계를 정립하고 25kg 이하 멀티콥터형 드론의 비행성능 시험 및 환경시험에 필요한 기본 원칙·절차를 마련했다는 점에서 의미가 있다고 전했다. 특히 다양한 임무·운용환경을 반영해 성능을 확인할 수 있도록 시험절차와 고려사항이 체계화됐다.
표준서엔 최대 비행시간, 최대 수평속도, 제자리비행, 자동 경로비행, 비상복귀, 장애물 감지·회피 등 비행성능을 확인하기 위한 시험방법이 포함됐다. 또 고언·저온, 습도, 방수·방전, 진동, 충격, 내풍성 등 다양한 환경조건에서 드론 작동상태를 확인하기 위한 환경시험 방법도 규정했다.
기품원은 이번 표준서 제정으로 군사용 드론 개발기업은 개발단계에서 필요한 시험방법을 참고할 수 있고, 획득기관·시험기관은 성능확인 과정에서 표준화된 절차를 참고할 수 있을 것으로 기대했다.
신상범 기품원장은 "이번 국방표준서 제정으로 군사용 드론의 성능을 일관된 기준으로 확인할 수 있는 기반을 마련했다"며 "앞으로도 군사용 드론의 성능확인 기반을 강화하기 위한 국방표준화 활동을 지속적으로 추진하겠다"고 전했다.