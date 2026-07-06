KBF 뷰티하우스, 두 번째 팝업 ‘K-뷰티 매력 체험’

한국관광공사, 하이커 그라운드서 19일까지 운영

[한국관광공사] 코리아뷰티페스티벌 2차 팝업(3) 0 한국관광공사 제공

한국관광공사가 '2026 코리아뷰티페스티벌(KBF)'와 연계해 'KBF 뷰티하우스'의 두 번째 팝업을 운영한다.외국인 관광객에게 새로운 K-뷰티 체험을 선보이는 이번 팝업은 참여 브랜드를 확대해 오는 19일까지 서울 하이커 그라운드 4층에서 운영된다. 앞선 1차 팝업에는 Dr.한지현 K-뷰티케어센터, 비올·헤움 메이크업, 에끌라하모, 아이드링크밀라노, 예얼뷰티 등이 참여해 호응을 얻었다.이번 2차 팝업에는 기존 참여 기업에 피부 진단 연계 스킨케어, 맞춤형 속눈썹 펌·연장, 스타일링 가발, 피부 베이스 메이크업, 이혈테라피, 화이트닝, 퍼스널 컬러, 나만의 양말 만들기, 괄사 마사지 등을 전문으로 하는 기업이 새로 합류했다. 한국뷰티문화관광연구소, 좋은날 눈부시게는 한국 왕실 전통 스타일링을 재현하는 체험을 제공한다.이와 함께 글로벌 여행 플랫폼을 통한 K-뷰티 관광상품 특별전도 계속된다. 외국인 관광객은 오는 9월 30일까지 OTA에서 할인, 상품 업그레이드 등의 혜택을 받을 수 있다. 해당 OTA는 마펑워, 와그, 코네스트, 크리에이트립, 클룩, 트래블로카, 트립닷컴, 한유망, KKday이다. 자세한 내용은 KBF 공식 홈페이지(linktr.ee/kbf2026)에서 확인할 수 있다한여옥 관광공사 국제관광콘텐츠실장은 "현장을 찾은 외국인 관광객들이 메이크업부터 헤어, 패션과 더불어 이너뷰티까지 다양한 K-뷰티의 매력을 체험하며 충성고객으로 유입되고 있다"며 "더 많은 외국인들이 편리하게 맞춤형 뷰티관광 상품을 구매하고 재방문할 수 있도록 상품 개발과 구매채널 확장에 힘쓰겠다"고 밝혔다.