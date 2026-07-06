한국으로 독일로 체험마케팅 나선 중견기업 “소비자와 접점 확대”

경동나비엔, ‘제습 환기청정기’ 중심…출시 예정작도 공개

쿠쿠, 여름 계절·생활가전 집중…기술력 경험하도록 운영

조선미녀, 독일서 팝업운영…“유럽 프리미엄 뷰티시장 진입”

[참고이미지] 현대백화점 판교점 팝업스토어 입구 0 [참고이미지] 현대백화점 판교점 팝업스토어 입구

[이미지] 더현대 대구 CUCKOO HOUSE OF SUMMER 팝업스토어 0 쿠쿠가 더현대 대구점에서 팝업스토어를 운영할 계획이다.

독일 더글라스 뒤셀도르프 팝업 현장 이미지(1) 0 조선미녀가 독일 더글라스 뒤셀도르프 매장에서 운영한 팝업스토어 현장 모습.

중견업체들이 국내외에서 체험마케팅에 나서며 소비자와의 스킨십에 나선다. 앞으로도 소비자와의 접점을 확대하기 위한 노력도 이어나갈 계획이다.6일 업계에 따르면 경동나비엔은 오는 19일까지 현대백화점 판교점에서 팝업스토어를 운영한다. 지난 5월 더현대 서울에서 진행한 팝업스토어에 이어 두 번째다.이번 팝업스토어는 제습 환기청정기를 중심으로 거실·주방·침실 등 주거 공간 전반에 걸친 경동나비엔의 통합 공기질 관리 솔루션을 체험할 수 있다. 제습 환기청정기를 비롯해 숙면매트 사계절 등을 체험할 수 있으며, 향후 출시 예정인 욕실 환기 가전 '바스케어'도 공개한다.팝업스토어의 중심은 '제습 환기청정기 체험존'이다. 제습 환기청정기는 환기와 공기청정은 물론 제습까지 하나로 구현한 제품이다. 여름철 습기 제거만으로도 체감 온도가 낮아지는 효과를 체험할 수 있다.팝업스토어 기간 중 방문객을 대상으로 스탬프 투어를 진행한다. 모든 체험존을 방문하고 미션을 완료한 후 스탬프를 받은 고객에게 경동나비엔 공식 캐릭터 KDZ가 그려진 아크릴 키링과 스티커 등을 임의 증정한다.쿠쿠는 오는 7~19일 더현대 대구점에서 여름 계절가전과 프리미엄 생활가전을 한자리에서 만나볼 수 있는 체험형 팝업스토어를 운영한다.이번 팝업스토어는 실링팬과 서큘레이터를 중심으로 공간을 조성했으며, 방문객이 제품을 체험하고 성능을 비교할 수 있도록 구성했다. 여기에 인공지능(AI) 인덕션, 음식물처리기 등도 함께 전시한다.행사기간동안 실링팬, 서큘레이터 등 주요 제품을 특별가로 판매하는 프로모션도 진행한다. 또한 전문 상담을 통해 제품별 특징과 사용 환경에 맞는 제품을 안내하며, 방문객이 쿠쿠만의 기술력을 경험할 수 있도록 운영할 예정이다.쿠쿠 관계자는 "앞으로도 소비자가 제품의 성능과 기술력을 직접 경험할 수 있는 다양한 오프라인 접점을 지속적으로 확대해 나갈 계획"이라고 말했다.한방 뷰티 브랜드 조선미녀는 유럽 프리미엄 뷰티 리테일러 더글라스의 독일 뒤셀도르프 매장에서 지난달 11일부터 이달 4일까지 단독 팝업스토어를 운영하며 유럽 프리미엄 뷰티 시장에 공식 진입했다.더글라스는 독일·이탈리아·스페인·폴란드·네덜란드 등 유럽 22개국에 약 1960개 매장을 운영하는 유럽 프리미엄 뷰티 리테일러다. 이번 팝업스토어는 더글라스가 독일 뒤셀도르프에 운영 중인 브랜드 단독 체험 공간에서 진행됐다.이번 팝업스토어는 '한여름 서울 여행'을 콘셉트로, 유럽 소비자가 K-뷰티의 매력을 체험할 수 있도록 구성됐다. 조선미너 대표 제품인 맑은쌀선크림 등 쌀·인삼 라인 제품을 선보이는 한편, 한국 전통 부채 꾸미기 등 공간 전체를 한국 뷰티 문화 체험의 장으로 꾸몄다. 매주 목·금·토 3일만 운영되는 주말형 팝업스토어였음에도 행사 기간 총 약 2000명이 방문했다.조선미녀 관계자는 "이번 팝업스토어를 통해 조선미녀가 브랜드 스토리와 성분 경쟁력을 갖춘 글로벌 프리미엄 브랜드로 도약하는 발판을 마련했다"고 말했다.