‘건설사의 날’ 건설업계 “AI 인프라 기술 도입 확산” 한 목소리

1 0 한승구 대한건설단체총연합회 회장이 9일 서울 강남구 논현동 건설회관에서 열린 '2026 건설의 날' 기념식에서 기념사를 하고 있다.

clip20260709162412 0 한성숙 국무총리가 9일 서울 강남구 논현동 건설회관에서 열린 '2026 건설의 날' 기념식에서 기념사를 하고 있다./사진=이수일 기자

1 0 9일 서울 강남구 논현동 건설회관에서 '2026 건설의 날' 기념식이 진행되고 있다./사진=이수일 기자

"전통적인 시공방식에서 벗어나 인공지능(AI)·로봇·드론을 현장에 적극 도입해 생산성을 획기적으로 높여야 한다."한승구 대한건설단체총연합회 회장은 9일 서울 강남구 논현동 건설회관에 열린 '2026 건설의 날' 기념식에서 "첨단기술을 적극 도입해 새로운 부가가치를 창출해야 한다"며 이같이 밝혔다.한 회장이 밝힌 내용의 공통점은 'AI 기반 스마트 건설'이다. AI 기반 스마트 건설은 건설 현장의 공정·품질·안전·유지관리 전 과정을 데이터로 디지털화하고, AI로 분석·예측·자동화를 통해 생산성과 안전성을 높이는 개념이다. 최근에는 AI·로봇·드론·건설정보모델링(BIM) 등 융합 기술이 현장 적용과 정부 연구개발(R&D) 등으로 가속화되고 있다.이날 한성숙 국무총리는 건설산업이 저성장을 극복하고 미래 성장산업으로 도약할 수 있도록 정부가 적극 지원하겠다는 의지를 밝혔다. 한 총리는 "주택공급 확대와 스마트 건설기술 확산, 해외건설 경쟁력 강화는 물론 국민이 신뢰하는 안전한 건설현장 조성을 위한 산업 체질 개선에도 힘써달라"고 당부했다.김윤덕 국토교통부 장관은 "AI 기반 스마트 안전관리와 예방 중심의 안전체계를 확대해 더욱 안전한 건설현장을 만들겠다"며 "AI 기술개발과 인재양성, 산업 육성, 해외 진출 등 전 분야에서 연구개발 투자와 산업 생태계 조성을 적극 추진하겠다"고 말했다.AI 기반 스마트 건설은 현재진행형이다. 건설사뿐만 아니라 정부 모두 AI에 기반해 생산성을 끌어올리고 비용을 줄이며 안전까지 관리할 수 있게 해준다. 건설사들이 특허를 취득하고, AI 등에 대한 끊임없는 R&D에 나서고 있다.안전에 대해서도 마찬가지다. 안전사고가 이어지자, 정부와 건설사들은 AI 기반 스마트 안전관리에 힘을 쏟고 있다. 가령 현대건설은 '건설 중장비 및 화재 사고예방을 위한 AI 영상 분석기술 현장 적용 연구'를 통해 실시간 재해 위험 알람 구축 체계를 통한 안전 재해 예방에 집중하고 있다. 삼성물산 건설부문은 2024년 위험작업 시공성·안전성을 구현할 수 있는 기술인 '액세스 플로어 그레이팅 시공 로봇'이라는 지적재산권을 취득했다.한편 이날 기념 행사에서는 건설산업의 각 분야에서 큰 공로를 세운 건설인 107인이 정부 포상 및 각종 표창을 수상했다. 금탑산업훈장은 조인호 해광이엔씨 대표가 수훈의 영예를 안았고, 은탑산업훈장은 최길학 서림종합건설 대표와 최상대 대도토건 대표가 각각 수상했다. 동탑산업훈장은 장흥수 영신종합건설 대표, 이사철 선진에이엔에프 대표가 각각 수상했다.