“홈플 1000억 보증하려면 2000억 지원 먼저”…MBK 태세전환에 민주당 당혹

처음엔 1000억원 보증하겠다더니

약속 뒤집고 2000억 대출 선결조건 내세워

홈플러스 회생을 위한 국민연금공단 이사장 간담회-28 0 민병덕 더불어민주당 을지로위원장(오른쪽)이 9일 서울 여의도 국회의원회관에서 열린 '홈플러스 회생을 위한 국민연금공단 이사장 간담회'에서 발언하고 있다. /이병화 기자

홈플러스의 경영 정상화 여부가 대주주인 MBK파트너스의 자금 지원에 달려 있는 가운데, 더불어민주당 을지로위원회가 잇단 간담회를 개최하며 사태 해결에 나섰다. 간담회에 참석한 의원들은 자금 조달이 지연되는 배경으로 MBK파트너스의 소극적인 태도를 지적하며, MBK가 당초 입장과 다른 조건을 내세워 사실상 책임을 회피하고 있다고 입을 모았다.9일 서울 여의도 국회의원회관에서 개최된 '홈플러스 회생을 위한 MBK파트너스-메리츠 경영진 간담회'와 '홈플러스 회생을 위한 국민연금공단 이사장 간담회'에 이어 진행된 브리핑에서 김남근 의원은 "MBK는 김병주 회장 개인 보증으로 1000억원을 마련하겠다고 했다가, 이제는 2000억원 전액 대출 계약이 체결돼야 1000억원 보증을 하겠다는 입장으로 바꿨다"고 설명했다.민병덕 의원도 "저희가 깜짝 놀란 게 (MBK에게) 1000억원 보증 서류를 빨리 내라고 요구했더니, 2000억원 대출 서류를 안 써주면 1000억원 보증 서류를 안 내겠다고 한다"며 당혹스러움을 표했다.이윤기 의원은 "MBK의 김병주 회장 이런 분들이 상당히 국민적 공분을 사고 있고, 약탈적 경영의 대표적 인물"이라며 "MBK가 계속 우리나라에서 이런 식으로 한다면 퇴출시키고 더 이상 영업을 못하게 해야 한다"고 강조했다. 박희승 의원은 "MBK의 무리한 사업적 논란에 대해 계속 지적을 해왔는데 결국 회생·파산 수순으로 가는 게 너무 안타깝다"며 "MBK는 홈플러스뿐 아니라 고려아연 경영권 분쟁에도 개입해 많은 사회적 물의를 일으키고 있다"고 말했다.김남근 의원은 "국민연금이 투자한 MBK 운용 펀드 투자금 약 2조6000억원에 대해, 금융감독원 제재가 확정되면 위탁계약에 따라 회수 절차를 밟을 수 있다"고 밝혔다. 그는 "제재가 확정되면 1500억원은 당장 회수할 수 있고, 그 다음에 회수할 수 있는 규모인 1조6000억원은 국민연금 손실 여부와 다른 출자자 동의 등을 확인해야 한다"고 덧붙였다.김윤 의원은 "이번 MBK 사태는 국민연금이 위탁운용사 선정뿐 아니라 자금 운용 과정에서도 스튜어드십 코드를 철저히 할 필요가 있다는 것을 보여준다"며 법제화 필요성을 언급했다. 민병덕 의원은 "청산에 이르지 않게 하기 위한 청문회를 다음주 초에는 반드시 열어 MBK를 압박해야 한다"며 "국민의힘이 협의에 나서지 않으면 야당 단독으로라도 진행하자는 의견들이 나왔다"고 말했다.