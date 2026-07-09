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정치권으로 번지는 안규백 ‘탈영의혹’…국방부 “복무 정상완료”

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이한솔 기자

승인 : 2026. 07. 09. 15:54

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국방부 “1년 전 인사청문회 때 이미 소명완료, 입장 변함 없어”
전군주요지휘관회의 발언하는 안규백 국방부 장관<YONHAP NO-6169>
안규백 국방부 장관이 1일 서울 용산구 국방부 대회의실에서 열린 2026년 전반기 전군주요지휘관회의에서 발언하고 있다. /연합
안규백 국방부 장관을 향한 '탈영의혹'이 정치권으로 번지고 있다. 이에 대해 국방부는 안 장관의 군복무가 정상적으로 완료됐다며 기존 입장을 재확인했다.

이기인 개혁신당 사무총장은 9일 안 장관의 탈영의혹이 신빙성이 있어 보인다며 병역기록 공개를 요구했다. 이 사무총장은 "영화 1급기밀의 실제 주인공인 김영수 전 해군 소령이 제기한 의혹을 DP(Deserter Pursuit)를 경험해본 저로선 가볍게 넘길 수 없는 정황으로 가득 차 있다"며 "의혹인 제기됐고 검증할 수 있는 칼자루는 존재한다. 안 장관이 답할 차례"라고 밝혔다.

그러면서 "14개월 실제 복무 기간 중 행정 착오로 학교를 다닌 8개월까지 산입돼 총 22개월을 복무했다고 안 장관 측은 해명하고 있다"며 "아무리 주먹구구식 행정의 80년대라지만 동네 구멍가게 영수증 발행하듯 처리될 순 없다. 군 행정 시스템은 만만하지 않다. DP를 해본 사람은 체포조가 움직였다는 것 자체로도 이미 헌병대가 사건을 공식 인지하고 수사에 착수했다는 명백한 증거"라고 설명했다.

이어 "진실을 밝히는 것은 어렵지 않다. 빼도 박도 못할 증거들은 널려있다. 안 장관 본인의 병적기록 증명서, 부대의 과거 병사 영창 구금 인사기록, 장기이탈 시 발부됐을 군 판사 체포영장 기록, 체포 후 헌병대에서 작성한 속보병의 조서 등 수없이 많다"며 "환갑이 넘으셨을 체포조의 양심선언이 나오지 않을까 싶다. 가장 빠르고 깔끔한 해결책은 안 장관 스스로 투명하게 공개하는 것"이러고 전했다.

국방부는 이 같은 안 장관의 군무이탈 의혹과 관련해 "정상적으로 복무를 완료했다"고 밝혔다. 정빛나 국방부 대변인은 이날 정례브리핑에서 "국방 장관은 제기된 의혹과 관련해 1년 전 인사청문회 때와 같이 정상적으로 복무를 완료했다는 입장"이라며 "1년 전 인사청문회 속기록 자료로 충분히 소명이 됐다고 이해하고 있다"고 선을 그었다.

정 대변인은 안 장관 병적 자료 정정 요청 여부에 대해 "개인 자격에 대해선 답할 수 있는 위치가 아니라 답변이 제한된다"고 말했다. 정미예 병무청 부대변인도 병정기록 정정 절차를 묻는 질문에 "생년월일 등을 정정하는 경우가 있지만 빈번하게 들어오는 것은 아니다"고 말했다. 안 장관의 수정요청 여부에 대해선 "확인해보겠다"고 답했다.
이한솔 기자

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