KB국민은행, 포스코와 손잡고 철강 공급망 협력사 지원 나선다

포스코센터에서 ‘K-철강 공급망 상생을 위한 업무협약’ 체결

My POSCO 이용 기업 대상 금융·비금융 서비스 제공 예정

(보도사진) KB국민은행, 포스코와 ‘K-철강 공급망 상생을 위한 업무협약’ 체결 0 이환주 KB국민은행장(오른쪽)이 9일 서울 강남구 소재 포스코센터에서 열린 'K-철강 공급망 상생을 위한 업무협약'을 마치고 이희근 포스코 대표이사와 기념촬영을 하고 있다./KB국민은행

KB국민은행이 포스코와 손잡고 철강 공급망 협력사를 위해 지원에 나선다.KB국민은행은 9일 서울 강남구 소재 포스코센터에서 포스코와 'K-철강 공급망 상생을 위한 업무협약'을 체결했다고 밝혔다.이번 협약은 지난 3월 국민은행이 포스코 공급망 협력사 선정 입찰에서 우선협상대상자로 선정됨에 따른 것이다. 양사는 포스코 철강 비즈니스 통합 플랫폼 My POSCO 이용 기업을 대상으로 금융상품과 비금융 서비스를 제공할 계획이다.이번 협약을 통해 양사는 연내 '포스코×KB 공급망 상생 패키지'를 출시하고, MY POSCO 이용 고객사를 위한 맞춤형 금융·비금융 서비스를 선보일 예정이다.금융 부문에서는 특별 우대금리를 제공하는 파킹통장과 포스코 공급망에 특화된 서비스형 뱅킹(BaaS) 기반 금융 솔루션을 도입한다. 이를 통해 매출채권 회수의 안정성과 이용 편의성을 높이고, 고객사의 결제 유동성 관리도 지원할 계획이다. 아울러 기업대출 특별 우대금리, 수출입금융 방문 컨설팅, 수출기업 대상 무역보험공사 보증서 지원 등 다양한 혜택을 제공한다.비금융 서비스로는 고객사의 ESG경영을 지원하는 맞춤형 ESG컨설팅을 운영한다. 또 KB굿잡 취업박람회를 통해 직원을 채용한 기업에는 채용 지원금을 지원하고, 자금관리서비스(CMS) 도입 고객에게는 구축비와 수수료 우대 혜택을 제공한다. 고객사 임직원을 대상으로 리브모바일 특별 프로모션 요금제도 운영할 예정이다.이환주 행장은 "양사는 My POSCO 플랫폼을 이용하는 고객에게 다양한 금융·비금융 혜택을 제공함으로써 K-철강 공급망 생태계가 더욱 활성화되길 바란다"며 "앞으로도 다양한 업종의 공급망 생태계를 구성하는 고객들과 상생하기 위해 지속적으로 솔루션을 제공해 나가겠다"고 말했다.