우체국에서 시중은행 대출 받는다…지역금융 활성화 본격 추진

금융위, ‘포용적 금융 대전환 회의 겸 지역금융 간담회’ 개최

은행대리업 시범사업, 인뱅과 지방은행 공동대출 등 발표

clip20260709161259 0 이억원 금융위원장(앞줄 왼쪽 여섯 번째)이 9일 전북 전주에 위치한 '제6차 포용적 금융 대전환 회의 겸 지역금융 간담회'에서 이원택 전북특별자치도지사(앞줄 왼쪽 일곱 번째), 박인환 우정사업본부장(앞줄 왼쪽 다섯 번째), 박춘원 전북은행장(앞줄 왼쪽 세 번째), 정일선 광주은행장(앞줄 왼쪽 두 번째), 김성주 부산은행장(앞줄 왼쪽 첫 번째)과 함께 기념촬영을 하고 있다./금융위원회

은행 점포 감소로 금융 접근성이 떨어진 농어촌과 지방을 중심으로 지역금융 활성화 정책이 본격 추진된다. 우체국에서 주요 시중은행의 금융상품을 이용할 수 있는 은행대리업이 도입되고, 지방은행과 인터넷은행의 공동대출 모델도 처음으로 추진되는 등 지역 주민과 중소기업·소상공인의 금융 접근성을 높이기 위한 다양한 지원책이 마련된다.금융위원회는 9일 전북 전주에 위치한 전북지방중소벤처기업청에서 '제6차 포용적 금융 대전환 회의 겸 지역금융 간담회'를 개최하고 지역 금융 접근성 제고와 활성화를 위한 정책을 발표했다.가장 눈에 띄는 정책은 우정사업본부 은행대리업 시범사업 운영 방안이다. 오는 20일부터 시범 지역으로 선정된 전국 20개 총괄우체국에서 4대 은행(KB국민·신한·하나·우리)의 개인신용대출과 정책서민금융상품(새희망홀씨)의 상담부터 신청, 대출 약정까지 진행할 수 있게 된다. 금융위원회와 우정사업본부는 취급 상품과 운영 범위를 확대해 나갈 계획이다.기존에는 소비자가 여러 은행을 직접 방문해야 대출 가능 여부와 금리 등을 비교할 수 있었지만, 우체국 한 곳에서 여러 은행의 심사 결과를 비교해 가장 유리한 상품을 선택할 수 있다. 참여 은행들은 포용금융 취지를 고려해 은행대리업 대출 취급 고객에 대해 평균 0.2%포인트의 우대금리도 제공할 예정이다.지방은행과 인터넷은행의 중소기업·개인사업자 공동대출 운영 방안도 발표됐다. 양 은행은 카카오뱅크 앱을 통해 대출 고객을 모집하고, 심사와 자금 공급을 분담해 대출을 실행하는 방식이다. 인터넷은행의 낮은 조달 비용과 우수한 디지털 플랫폼 기반, 지방은행의 중소기업 대출 경험이라는 강점을 결합해 고객들의 금리 부담을 완화하겠다는 취지다.금융위원회는 이번 공동대출이 지방은행과 인터넷은행 간 협업을 통해 지역금융 활성화 모델로 자리 잡을 수 있도록 지원할 계획이다. 이달 중 혁신금융서비스 지정 여부를 검토하고 관련 전산 개발 과정 등을 거쳐 오는 2027년 내 신속히 출시될 수 있도록 지원할 방침이다.이와 함께 보험업권은 전라북도와 '상생보험 사업을 위한 업무협약'을 체결해 상해보험과 화재보험을 포함하는 소상공인 종합보험을 무상으로 제공한다. 상생보험은 향후 독거노인 대상 '상생보험+비금융서비스' 패키지, 취약계층 보장 확대, 정책금융 연계 등으로 확대할 계획이다.NH농협금융지주도 'NH상생성장 프로젝트'를 소개하며 지역 밀착형 포용금융 강화 방안을 발표했다. 농협금융은 소상공인과 취약계층을 대상으로 향후 5년간 15조3000억원 규모의 포용금융을 공급하고, 이중 6조8000억원을 서민금융과 취약계층 지원에 집중한다. 이를 위해 오는 4분기 1000억원 규모의 'NH미소금융재단'을 설립해 공급 기반을 마련할 예정이다.이억원 금융위원장은 "오늘 논의된 과제들이 단순한 금융상품 확대를 넘어 지역 주민과 소상공인 및 중소기업이 실제로 체감할 수 있는 금융 접근성 제고와 애로사항 완화로 이어져야 한다"며 "지역의 목소리를 정책에 적극 반영해 지역경제 회복과 지속가능한 성장의 든든한 기반이 될 수 있도록 노력하겠다"고 말했다.