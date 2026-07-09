삼성바이오에피스, 프로티나와 AI 항체신약 개발 맞손

국책과제 성과 기반 라이선스 옵션 계약

AI 기반 항체 발굴로 신약개발 속도↑

2027년 후보물질 발굴 목표로 협력

clip20260709165626 0 AI가 생성한 이미지.

삼성바이오에피스가 AI 신약개발 기업인 프로티나와 AI를 활용한 항체 신약 공동 개발에 나선다.삼성바이오에피스와 프로티나는 AI를 활용한 항체 신약 개발 국책과제 수행 성과를 활용하기 위한 라이선스 옵션 계약을 체결했다고 9일 밝혔다. 이번 계약은 양사가 지난해 10월부터 백민경 서울대학교 생명과학부 교수 연구팀과 함께 추진해 온 보건복지부 주관 'AI 모델을 활용한 항체 바이오의약품 개발 및 실증' 국책과제 사업과 관련한 후속 계약이다. 총 계약 금액은 양사 합의에 따라 공개하지 않았지만 약 418억원 이상으로 추산된다.계약은 역할 분담 구조로 진행된다. 프로티나가 후보물질 발굴 및 검증을 맡고, 삼성바이오에피스가 IND(임상시험계획) 신청 단계까지의 전임상 연구를 주도한다. 2027년까지 후보물질 발굴을 목표로 할 계획이다. 이후 삼성바이오에피스가 라이선스 옵션을 행사하면 임상 및 상업화를 추진하며, 이에 따른 마일스톤과 로열티를 프로티나에 지급하는 구조다.양사는 각자의 분야에서 검증된 기술력을 갖췄다. 삼성바이오에피스 미국 식품의약국(FDA), 유럽 의약품청(EMA) 등 주요 규제기관으로부터 총 11개 바이오시밀러 제품의 품목허가를 획득했으며, 임상시험 단계에서 IND승인 거절 사례가 단 한 건도 없는 연구개발 역량을 보유하고 있다. 프로티나는 자체 개발한 초고속 대량 항체 개량 및 성능 측정 플랫폼을 통해 기존 수개월이 걸리는 검증 과정을 2주로 단축하고, 매주 1만개 이상의 항체 서열을 동시 분석할 수 있는 기술을 갖췄다.이번 협업은 삼성의 미래 유망기술 발굴 지원이 결실을 맺은 사례라고 평가받는다. 윤태영 프로티나 대표는 지난 2014년부터 2018년까지 5년간 삼성미래기술육성재단의 지원을 받은 바 있다.김경아 삼성바이오에피스 사장은 "이번 계약을 통해 당사가 바이오시밀러 개발로 축적한 공정 최적화 프로세스 경쟁력을 항체 신약 개발 분야로 확장하게 됐다"며 "파트너사와의 긴밀한 협업을 바탕으로 정부 국책과제를 충실히 이행해 나가도록 하겠다"고 전했다.윤태영 프로티나 대표는 "AI와 실험적 검증 플랫폼을 결합해 신약 개발의 병목을 푸는 일이, 이번 삼성바이오에피스와의 계약을 통해 연구 수준을 넘어 실제 신약으로 이어지는 중요한 실증 단계에 진입했다고 생각한다"고 말했다.