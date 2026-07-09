닫기

close
아시아투데이

오피니언

사설

칼럼·기고

기자의 눈

피플

정치

정치일반

청와대

국회·정당

북한

외교

국방

정부

사회

사회일반

사건·사고

법원·검찰

교육·행정

노동·복지·환경

보건·의학

경제

경제일반

정책

금융·증권

산업

IT·과학

부동산

유통

중기·벤처

아투시티

종합

메트로

경기·인천

세종·충청

영남

호남

강원

제주

국제

세계일반

아시아·호주

북미

중남미

유럽

중동·아프리카

문화·스포츠

전체

방송

가요

영화

문화

종교

스포츠

여행

최신

지면보기

구독신청

First Edition

후원하기

제보24시

알립니다
뉴스스탠드 네이버블로그 아투TV(유튜브) 페이스북 인스타그램

Advertisements

산업 대기업

한-몽골, 광물자원·소비시장 협력 넘어 미래 성장 파트너로 도약

기사듣기 기사듣기중지

공유하기

닫기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • 트위터 엑스

URL 복사

https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20260709010003743

글자크기

닫기

손강훈 기자

승인 : 2026. 07. 09. 20:16

구글 검색 선호 출처 추가 Google 검색에서 아시아투데이 기사를 더 자주 볼 수 있습니다.

Advertisements

Advertisements

대한상의, 몽골 울란바타르서 '비즈니스 포럼' 개최
핵심광물·유통·디지털…총 21건 MOU 및 계약 체결
환영사 하는 구자은 회장
구자은 LS그룹 회장이 9일(현지시간) 이재명 대통령과 오흐나 후렐수흐 몽골 대통령이 참석한 가운데 울란바타르 한 호텔에서 열린 한-몽골 비즈니스 포럼에서 환영사를 하고 있다. /연합
한국과 몽골을 대표하는 주요 기업인들이 한자리에 모여 양국 경제협력 확대 방안을 심도 있게 논의했다.

대한상공회의소는 9일 몽골 울란바타르 호텔에서 대한무역투자진흥공사(KOTRA), 몽골상공회의소와 공동으로 '한-몽골 비즈니스 포럼'을 개최했다고 밝혔다.

이날 포럼에는 이재명 대통령과 오흐나 후렐수흐 몽골 대통령이 나란히 참석해 양국의 굳건한 경제협력 의지를 재천명했다. 현장에는 몽골 산업 고도화와 경제 다변화 과정을 함께할 양국 정·재계 인사 300여명이 자리를 빛냈다.

한국 측에서는 경제사절단장인 구자은 LS 회장을 비롯해 장인화 포스코홀딩스 회장 등 주요 기업인과 기관장이 대거 동행했으며, 몽골 측에서도 정부 인사와 주요 경제인들이 참석해 적극적인 협력 의지를 보였다.

한국과 몽골은 그동안 광물자원 분야를 중심으로 상호보완적인 협력을 이어왔다. 이번 포럼은 '미래산업 협력을 통한 공동성장 파트너십'을 주제로 열렸으며, 핵심광물, 유통·소비재, 디지털 등 3대 분야를 새로운 실행 과제로 설정했다.

핵심광물 분야에서는 단순 광물 구매를 넘어 'ODA-공동탐사'로 이어지는 새로운 협력모델이 제시됐다. 포스코인터내셔널은 칭기스칸 국부펀드와 핵심광물 공동 탐사 및 연구에 나서기로 합의했으며, 한국지질자원연구원 역시 몽골 유관기관과 관련 지질조사 업무협약(MOU)을 체결했다.

유통 및 소비재 생태계 확대도 속도를 낸다. 이마트는 몽골 스카이 하이퍼마켓과 함께 380개 한국 기업의 수출 판로 개척을 지원할 예정이다. 남양유업은 현지 유통사와 3년간 100억 원 규모의 K-푸드 수출 협력을 진행하며, GS리테일은 몽골 시장 내 K-라이프스타일 확산 비전을 밝혔다. 디지털 금융 및 인재 양성 등 미래 먹거리 분야의 협력도 구체화됐다. 카카오뱅크는 몽골 MCS홀딩스와 디지털 금융 협력을 추진하며, 메가존클라우드는 몽골 후레대학교와 인공지능(AI) 및 클라우드 기반 IT 인재 양성에 힘을 모으기로 했다.

이번 포럼을 통해 양국은 핵심광물 탐사, K-푸드 수출, 디지털 금융 협력 등 총 21건의 MOU 및 계약을 체결하는 실질적인 성과를 거뒀다. 본 행사에 앞서 진행된 사전 리셉션에서는 'Premium K-Lifestyle in Ulaanbaatar'를 주제로 대표 상품 전시가 열려 양국 대통령이 직접 둘러보기도 했다.

구자은 경제사절단장은 환영사를 통해 "이제는 기존 협력 성과를 바탕으로 미래성장 분야로 협력의 외연을 넓혀갈 때"라며 "한-몽 공동성장 파트너십을 토대로 양국 국민들이 체감할 실질적인 성과가 도출되기를 바란다"고 밝혔다.

윤철민 대한상의 국제통상본부장 또한 "단순한 교류를 넘어 몽골의 산업 고도화와 한국 기업의 새로운 기회 창출로 이어질 수 있도록 지속적으로 지원하겠다"고 덧붙였다.
손강훈 기자

ⓒ 아시아투데이, 무단전재 및 재배포 금지

기사제보 후원하기

Advertisements

많이 본 뉴스

홀란드 머리끈 ‘끄네끼’, 한국 OEM 두지에서 시작해 생산까지

서울 도림천 침수주의보 발령… “신대방역·신림역·보라매역 인근”

현대차·모비스 ‘동반 파업’ 현실화되면…2000억대 매출 손실 ‘비상’

李대통령 “한·몽 관계, 새로운 황금기…핵심광물 공급망 전 과정 협력 구축”

정치권으로 번지는 안규백 ‘탈영의혹’…국방부 “복무 정상완료”

“홈플 1000억 보증하려면 2000억 지원 먼저”…MBK 태세전환에 민주당 당혹

고양창릉 뉴홈 사전청약 반발…조정훈 “40년 만기 지켜야” 국토부 해명

지금 뜨는 뉴스

석굴암·불국사 담은 우표 나온다…기념우표 45만장 발행

홀란드 시그니처 머리끈, 알고보니 한국 브랜드였다

오미자차 한잔에 더위 싹…창덕궁 약방으로 피서 오세요

아우디, 상품성 강화 ‘Q5·스포트백’ 출시…6990만원부터

케이크, 쿠키도?…커피랑 같이 먹으면 안되는 음식 7가지