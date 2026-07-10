영등포문화재단, ‘2026 지역상생·문화동행 페스타’ 지역문화 우수사례상

'이웃문화대사' 생활문화 분야 우수사례 선정… 주민 주도 문화정책 성과 전국적 인정

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영등포문화재단은 주민 참여형 문화사업인 '영등포 이웃문화대사' 사업이 '2026 지역상생·문화동행 페스타'에서 지역문화 우수사례상을 받았다고 10일 밝혔다.

이번 행사는 문화체육관광부가 후원하고 한국지역문화재단총연합회가 주최하는 전국 단위 지역문화 행사로, 9일부터 11일까지 강원 속초시에서 열린다. 문화매개, 지역소생, 문화기획, 재원조성, 문화협치, 생활문화, 문화향유 등 7개 분야의 우수사례를 선정해 시상한다.

영등포문화재단은 생활문화 분야에서 '이웃문화대사' 사업의 성과를 인정받아 수상했다. 이 사업은 주민이 생활권 안에서 지역의 이야기와 현안을 직접 발굴하고 이를 문화활동으로 연결하는 주민 주도형 문화 활성화 프로그램이다.

사업은 대림, 문래, 여의도, 신길 등 지역별 특성을 반영한 생활권을 중심으로 운영됐다. 주민들은 이웃문화대사로 참여해 직접 문화 프로그램을 기획하고 실행했으며 이를 통해 영등포구 전역에서 총 23건의 시민 주도 프로젝트가 진행됐다. 참여 인원은 총 1140명에 달했다.

이번 수상은 이웃문화대사 사업이 지역사회 문화 활성화에 기여한 점을 다시 한번 인정받은 사례다. 앞서 이 사업은 '2025년 제1회 전국 매니페스토 문화정책 콘체르토'에서도 문화활동 활성화 분야 최우수상을 받았다.

영등포문화재단은 현재 '2026 이웃문화대사 양성과정 산으로 간 배'를 운영하고 있으며 오는 19일까지 생활권의 다양한 이슈를 문화 프로젝트로 실천할 '생활권 이웃문화대사' 참가자를 모집하고 있다. 교육은 지난 6월 4일 시작해 8월 20일까지 진행된다.

영등포문화재단 문화도시센터 관계자는 "서울 유일의 문화도시인 영등포는 주민이 중심이 되는 문화적 연대를 가장 중요한 가치로 삼고 있다"며 "앞으로도 주민이 주체가 되는 문화활동을 확대해 지속가능한 지역 문화생태계를 조성해 나가겠다"고 말했다.