조수진 변호사, 리센느 원이 ‘무섭노’…“이해 부족했다” 공개 사과

조 변호사는 지난 9일 자신의 페이스북을 통해 "가수 리센느의 원이님 관련한 제 발언에 대해 알린다"며 "문의가 많고 새로이 알게 된 것이 있어 제 입장을 정정하려 한다"고 운을 뗐다.
그는 지난 7일 유튜브 콘텐츠 '장윤선의 취재편의점'에 출연해 한 발언의 전문을 공개한 뒤 "당시 발언의 요지는 구조적인 문제인 젊은층의 일베식 '노' 어미 사용을 개인의 책임으로 좌표 찍어서는 안 되며, 정치적으로 악용하지 말자는 것이었다"고 설명했다.
이어 "일베뿐 아니라 다수의 온라인 커뮤니티를 중심으로 '~노'라는 어미를 어법에 맞지 않게 붙이면서 고(故) 노무현 전 대통령을 모욕하고 조롱하는 행위가 10년 넘게 방치되며 젊은층의 어법과 밈으로 흡수됐다고 생각했다"고 덧붙였다.
조 변호사는 자신의 성장 배경도 언급했다. 그는 "부산에서 태어나 5살 때부터 대구에서 초·중·고와 대학교를 다녀 경상도에서 25년을 살았고 이후 서울에서 생활하고 있다"며 "해당 상황에서처럼 '~노'가 쓰이는 경우를 들어본 적이 없어 쇼츠 원본을 확인한 뒤 일베식 표현이라고 판단했다"고 밝혔다.
그러나 이후 방송을 통해 전문가 설명을 접한 뒤 생각이 바뀌었다고 전했다.
조 변호사는 "어제 방송된 TBC에서 경북대 국어국문학과 김덕호 교수의 설명을 듣고 제 생각이 잘못됐다는 것을 알았다"며 "'와이리 무섭노'에서 '와이리'를 생략하는 것은 원래 문법상 자연스럽지 않지만 젊은 세대는 이를 생략해 사용한다는 설명을 들었고, 세대 간 방언 사용 형태의 차이에 따른 오해라는 점을 이해하게 됐다"고 말했다.
이어 "온라인 대화 속 생략이 많은 젊은 세대의 언어에 대해 제 이해가 부족했던 것 같다"며 "제 발언으로 리센느 그룹의 아티스트 원이님이 상처를 받았을까 걱정되고 사과의 말을 전하고 싶다"고 밝혔다.
끝으로 그는 "더 좋은 소식을 전해드리도록 활동하겠다"고 덧붙였다.
이번 논란은 김 PD가 SNS를 통해 리센느 원이의 '무섭노' 발언을 문제 삼으면서 시작됐다. 이후 해당 표현이 경상도 사투리인지, 일베식 표현으로 볼 수 있는지를 둘러싸고 정치권과 학계까지 논쟁이 벌어지고 있다.