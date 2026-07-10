조수진 변호사, 리센느 원이 ‘무섭노’…“이해 부족했다” 공개 사과

조수진 0 /조수진 변호사 페이스북

노무현 재단 이사인 조수진 변호사가 그룹 리센느 멤버 원이의 '무섭노' 발언을 두고 했던 자신의 발언을 정정하며 공개 사과했다.조 변호사는 지난 9일 자신의 페이스북을 통해 "가수 리센느의 원이님 관련한 제 발언에 대해 알린다"며 "문의가 많고 새로이 알게 된 것이 있어 제 입장을 정정하려 한다"고 운을 뗐다.그는 지난 7일 유튜브 콘텐츠 '장윤선의 취재편의점'에 출연해 한 발언의 전문을 공개한 뒤 "당시 발언의 요지는 구조적인 문제인 젊은층의 일베식 '노' 어미 사용을 개인의 책임으로 좌표 찍어서는 안 되며, 정치적으로 악용하지 말자는 것이었다"고 설명했다.이어 "일베뿐 아니라 다수의 온라인 커뮤니티를 중심으로 '~노'라는 어미를 어법에 맞지 않게 붙이면서 고(故) 노무현 전 대통령을 모욕하고 조롱하는 행위가 10년 넘게 방치되며 젊은층의 어법과 밈으로 흡수됐다고 생각했다"고 덧붙였다.조 변호사는 자신의 성장 배경도 언급했다. 그는 "부산에서 태어나 5살 때부터 대구에서 초·중·고와 대학교를 다녀 경상도에서 25년을 살았고 이후 서울에서 생활하고 있다"며 "해당 상황에서처럼 '~노'가 쓰이는 경우를 들어본 적이 없어 쇼츠 원본을 확인한 뒤 일베식 표현이라고 판단했다"고 밝혔다.그러나 이후 방송을 통해 전문가 설명을 접한 뒤 생각이 바뀌었다고 전했다.조 변호사는 "어제 방송된 TBC에서 경북대 국어국문학과 김덕호 교수의 설명을 듣고 제 생각이 잘못됐다는 것을 알았다"며 "'와이리 무섭노'에서 '와이리'를 생략하는 것은 원래 문법상 자연스럽지 않지만 젊은 세대는 이를 생략해 사용한다는 설명을 들었고, 세대 간 방언 사용 형태의 차이에 따른 오해라는 점을 이해하게 됐다"고 말했다.이어 "온라인 대화 속 생략이 많은 젊은 세대의 언어에 대해 제 이해가 부족했던 것 같다"며 "제 발언으로 리센느 그룹의 아티스트 원이님이 상처를 받았을까 걱정되고 사과의 말을 전하고 싶다"고 밝혔다.끝으로 그는 "더 좋은 소식을 전해드리도록 활동하겠다"고 덧붙였다.이번 논란은 김 PD가 SNS를 통해 리센느 원이의 '무섭노' 발언을 문제 삼으면서 시작됐다. 이후 해당 표현이 경상도 사투리인지, 일베식 표현으로 볼 수 있는지를 둘러싸고 정치권과 학계까지 논쟁이 벌어지고 있다.