누반트, 日 아키라코스메와 손잡고 뷰티 디바이스 시장 공략

미니고데기 ONDO, 한국 첫 론칭

와디즈 펀딩 첫날 매출 3500만원 달성

1 소형 가전 브랜드 누반트(NUVANT)가 일본 헤어케어 전문 브랜드 아키라코스메(AKIRACOSME)와 협업해 무선 미니고데기 '온도(ONDO)'를 국내 시장에 정식 출시했다고 10일 밝혔다. 소형 가전 브랜드 누반트(NUVANT)가 일본 헤어케어 전문 브랜드 아키라코스메(AKIRACOSME)와 협업해 무선 미니고데기 '온도(ONDO)'를 국내 시장에 정식 출시했다고 10일 밝혔다.

이번에 선보인 '온도(ONDO)'는 휴대성과 편의성을 높인 무선 형태의 헤어 디바이스다. 기존의 판형 고데기와 달리 빗살 형태로 설계돼 머리를 빗듯이 간편하게 스타일링할 수 있는 것이 특징이다.

누반트 측은 국내 소비자들의 세분화된 뷰티·헤어케어 수요를 겨냥해 일본 아키라코스메와 공동 개발 및 협업을 진행하게 됐다고 설명했다.

해당 제품은 크라우드 펀딩 플랫폼 와디즈를 통해 먼저 공개됐다. 출시 전 사전 알림 신청자 6000명을 넘어선 데 이어, 펀딩 개시 첫날 매출 3500만원을 기록하며 국내 시장에서 성공적인 출발을 알렸다.

업체 관계자는 "소형 가전 및 뷰티 디바이스 시장 내 경쟁력을 강화하기 위해 품질과 퀄리티를 최우선으로 둔 제품들을 지속적으로 선보일 계획"이라고 말했다.

한편, 누반트는 소비자의 라이프스타일을 더욱 편리하게 만드는 소형 가전 제품을 중심으로 다양한 제품을 전개해 나갈 계획이다.