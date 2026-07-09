격화되는 與전대 수싸움… ‘선호투표제’ 진통 계속

|더불어민주당 차기 당권 주자들의 공식 출마 선언이 속속 이어지며 8·17 전당대회 대진표가 윤곽을 드러내고 있다. 왼쪽부터 목포 동부시장을 방문한 김민석 전 총리, 국회 의원회관에서 열린 정책토론회에 참석한 정청래 전 대표, 당사에서 출마 선언을 한 송영길 의원, 국회 소통관에서 출마 선언을 한 고민정 의원. /연합
9일 정치권에 따르면 민주당 전당대회준비위원회가 당 대표 선출에 선호투표제를 도입하기로 결정했지만, 친청(정청래)계가 당헌·당규 위반 문제를 제기하면서 재논의 절차에 들어갔다. 선호투표제는 유권자가 후보 전원에게 순위를 매겨 투표한 뒤 1순위 표에서 과반 득표자가 나오지 않으면 최하위 후보를 탈락시키고 해당 표를 다음 순위 후보에게 재분배하는 방식이다. 과반 득표자가 나올 때까지 이 절차가 반복된다. 친청계는 이 제도가 정청래 전 대표에게 불리하게 작용할 수 있다고 보고 있다. 김민석 전 국무총리와 송영길 전 대표 등 친명(이재명)계 후보 지지층의 차순위 표가 서로에게 이동할 경우, 정 전 대표의 1위 득표에도 결선 효과가 달라질 수 있다는 판단이다. 정 전 대표도 전준위 결정 직후에는 선호투표제를 수용했지만, 당헌·당규 논란이 확산하자 입장을 철회했다. 박규환 최고위원은 이날 페이스북에서 "당헌 제25조는 당 대표를 과반수 득표로 선출하고, 그 방법으로 결선투표 실시를 명문화하고 있다"며 "당헌·당규를 어기면서까지 선호투표를 고집하느냐"고 비판했다.
반면 송 전 대표 측은 선호투표제를 개혁적 제도라고 평가하며 도입 필요성을 강조했다. 송 전 대표 캠프 강민석 대변인은 "선호투표제는 민주당이 간직해 온 개혁적이고 선진적인 제도"라며 "유불리에 따라 하루아침에 찬반 입장을 바꾸는 것은 정도가 아니다"라고 지적했다. 논란이 커지자 전준위는 관련 안건을 재논의했지만 기존 입장을 유지했다.