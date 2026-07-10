영풍문고, ‘2026 K포럼’서 지식문화 혁신브랜드 대상‘ 영예

[사진] 영풍문고 2026 K포럼 지식문화 혁신브랜드 대상 수상 (1) 0 영풍문고 지식문화 혁신브랜드 대상 수상./영풍

영풍문고가 '2026 K포럼'에서 '지식문화 혁신브랜드 대상'의 영예를 안았다.10일 영풍에 따르면 영풍문고는 지난 9일 서울 여의도 콘래드 서울에서 열린 '2026 K포럼'에서 지식문화 혁신브랜드 대상을 수상했다.지식문화 혁신브랜드 대상은 지식과 문화의 가치를 확산하고 독서문화 진흥과 콘텐츠 산업 발전에 기여하며 혁신적인 서비스와 사회적 책임을 통해 대한민국 지식문화 생태계 조성에 앞장선 기업에 수여하는 상이다. 일간스포츠와 이코노미스트가 공동 주최하며, 올해로 4회째를 맞이했다. 올해는 'K를 플레이하라'를 주제로 열렸으며 황동혁 감독과 방송인 전현무의 기조대담을 비롯해 배우 차승원·하지원의 축사, 그룹 알파드라이브원의 축하 무대 등이 이어졌다.이번 수상은 영풍문고가 독서를 기반으로 다양한 문화 콘텐츠와 서비스를 확대하며 지식문화 생태계 조성과 독서문화 진흥에 기여해 온 노력을 인정받은 결과라는 평가다. 영풍문고는 고객이 책을 매개로 더 풍요로운 일상을 누릴 수 있도록 다양한 활동을 전개하며 서점의 새로운 패러다임을 제시하고 있다.영풍문고는 서울시 및 서울숲과 연계한 '국제정원박람회' 팝업 부스는 도심 속 휴식을 제안했으며 만화 전문 공간 '코믹스 다이브(Comics Dive)'를 론칭해 특정 장르에 몰입하는 취향 공동체를 형성했다. 여의도IFC몰점에는 매대 대신 전시로 채운 문화전시 공간 '갤러리 아카이브(Gallery Archive)'를 열어 독자가 작가의 세계와 직접 교감하는 전시 경험을 선보이고 있다.책과 맥주를 함께 즐기는 '북맥살롱' 청계천 팝업은 서점을 새로운 문화 놀이터로 탈바꿈시켰다. 또한 '이달의 작가'와 '생일책 큐레이션'은 고객 개개인의 취향을 세심하게 연결하고 있다. 어린이 작가를 직접 발굴하고 작품을 전시하는 '꼬마작가 프로젝트'를 통해서는 고객이 문화의 단순 소비자를 넘어 창작자로 참여하는 경험을 제공한다.'토스 페이스페이' 결제 도입과 '1만 원 이상 무료배송 서비스' 등 온·오프라인을 아우르는 디지털 편의 서비스를 통해 고객이 일상 어디서든 문화를 누릴 수 있도록 문화 향유의 장벽을 낮췄다는 설명이다. 특히 1만 원 이상 구매 시 무료배송은 책 한 권 값으로도 배송 부담 없이 독서를 시작할 수 있게 한 서비스로, 온라인에서도 고객과의 거리를 좁히기 위한 영풍문고의 대표적인 노력이다.영풍문고 관계자는 "대한민국의 미래 문화 산업을 논하는 자리에서 영풍문고의 노력을 인정받아 영광"이라며 "앞으로도 온·오프라인의 경계 없이 고객이 일상 어디서나 독서문화의 가치를 누릴 수 있도록 차별화된 문화 경험을 설계해 나가겠다"고 밝혔다.