롯데케미칼, 중소기업 고객사와 상생 위해 공급가 인하 조정

공고한 파트너십·안정적 공급망 유지 지원 방침

260710_롯데케미칼, 중소기업 고객사 대상 상생 지원... 주요 석유화학 제품 공급가 인하 추진 0 롯데케미칼에서 생산 공급중인 플라스틱 레진 펠렛(Pellet)./롯데케미칼

롯데케미칼은 중소기업 고객사에 주요 제품의 공급가를 한시적으로 인하 조정하는 상생 지원을 시행할 예정이라고 10일 밝혔다.이번 조치는 최근 글로벌 공급망의 불안정으로 어려움을 겪는 중소기업 고객사의 원가 부담을 경감하고 내수 시장의 안정적인 공급망 유지에 기여하기 위한 조치다. 산업통상부 주관 '2026년 나프타 수급안정화 지원금'을 활용하여 석유화학 원료 가격 변동에 따른 부담을 완화하고 정부 지원 효과가 산업 전반으로 확산될 수 있도록 하는 방향으로 마련됐다.롯데케미칼은 제품별 원료 투입 비중과 시장 상황, 고객사별 거래 조건 등을 종합적으로 고려해 적용 대상 및 적용 기간, 지원 방안 등을 순차적으로 안내할 계획이라고 전했다. 이번 공급가 인하를 통해 중소기업 고객사와의 파트너십을 더욱 공고히 하고, 다양한 분야에 사용되는 필수 석유화학 소재의 안정적 생산 및 공급망 유지를 지원한다는 방침이다.앞서 롯데케미칼은 대외 변수 확대 국면에서도 국내 공급망 안정을 위해 수출 물량을 내수로 전환하고, 생산 · 정비 일정을 탄력적으로 운영하는 등 다양한 노력을 기울였다.지난 4월에는 수액백 원료로 사용되는 '의료용 PP(폴리프로필렌)'의 안정적 공급을 위해 별도 의료용 인증 규격을 보유한 롯데케미칼 여수공장의 정기보수 일정을 1주일 연기하며 긴급 물량을 확보했으며 정기보수 기간 중에도 생산 차질이 발생하지 않도록 대산공장에서 생산된 프로필렌 3900톤을 여수로 긴급 이송하는 등 중단 없는 공급 체계를 유지했다.또한 건설자재 수급 불확실성이 커졌던 시기에는 콘크리트 혼화제 핵심 원료인 산화에틸렌 유도체(EOA) 생산을 확대해 국내 월 평균 수요 대비 140% 수준인 7000톤을 공급하며 건설 현장의 '레미콘 대란' 방지에 기여했다.롯데케미칼은 "앞으로도 고객사와의 상생 협력을 최우선 가치로 삼아 국내 산업 경쟁력을 제고하는데 앞장설 것"이라고 밝혔다.한편 롯데케미칼의 물적분할 법인인 롯데대산석화도 공급망 안정과 고객사 파트너십 강화를 위해 주요 제품의 공급가 조정을 고객사에 통보했다.