반도체 호황기 덕 볼까…동일토건, 용인반도체클러스터 동일하이빌 파크밸리 8월 분양

1 0 용인반도체클러스터 동일하이빌 파크밸리 1단지 조감도.

동일토건은 경기도 용인시 처인구 원삼면 용인반도체클러스터 D1-1블록에서 조성하는 용인반도체클러스터 동일하이빌 파크밸리 1단지를 오는 8월에 분양한다고 10일 밝혔다.용인반도체클러스터 동일하이빌 파크밸리는 총 2개 단지, 1250가구로 조성한다. 이 가운데 회사가 공급할 예정인 1단지는 지하 2층~지상 20층, 6개 동, 589가구로 조성한다.해당 단지는 용인반도체클러스터 일반산업단지 내에서 처음으로 분양하는 아파트다. 반도체클러스터 및 소재·부품·장비(소부장) 협력단지와 인접해 도보 출퇴근이 가능하다. 또한 분양가 상한제가 적용되며, 전국 단위 청약이 가능하다. 입주 기업 종사자를 위한 특별공급도 적용된다.교통 여건도 우수하다. 남용인IC를 통해 서울세종고속도로 진입이 용이하고, 국도 17·45호선 및 지방도 57·318호선 이용도 편리하다. 초·중학교가 인접해 있어 걸어서 안전하게 통학할 수 있는 교육환경도 갖췄다.해당 단지가 들어서는 용인반도체클러스터에는 생산시설과 함께 협력사, 주거, 상업시설 등이 단계적으로 들어설 예정이다. SK하이닉스가 반도체 수요 확대에 대응하기 위해 1기 생산라인(FAB) 가동 시점을 내년 2월로 앞당긴 만큼, 배후 주거시장에 대한 관심이 커지고 있다.