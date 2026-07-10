코웨이, 2026 2분기 한국 100대 브랜드 선정 영예

[사진자료] (왼쪽부터) 코웨이 아이콘 얼음정수기 미니, 아이콘 얼음정수기 오리지널, 아이콘 얼음정수기 스탠다드, 아이콘 얼음정수기 맥스, 아이콘 얼음정수기 RO) 0 코웨이 아이콘 얼음정수기 시리즈. /코웨이

코웨이가 브랜드가치 평가사 브랜드스탁이 발표한 2026년 2분기 '대한민국 100대 브랜드'에 선정됐다.10일 코웨이에 따르면 '대한민국 100대 브랜드'는 특허 받은 브랜드 가치 평가 모델 BSTI를 기반으로 국내 230여개 주요 산업 부문의 1000여개 브랜드 가운데 가장 높은 점수를 기록한 상위 100개 브랜드를 선정하는 인증제도다.코웨이는 이번 조사에서 BSTI 총 869.3점(1000점 만점)을 기록하며 전년 동기 대비 4계단 상승한 27위에 올랐다.코웨이는 여름 성수기를 맞아 1~2인 가구부터 대가족, 오피스까지 다양한 사용 환경에 맞춰 선택할 수 있는 얼음정수기 풀라인업을 구축하며 정수기 시장에서 독보적인 경쟁력을 입증하고 있다.최근에는 정수기, 공기청정기 등 환경가전을 넘어 헬스케어와 생활편리가전 등으로 사업 영역을 확대하며 라이프 솔루션 기업으로서 브랜드 경쟁력을 지속적으로 강화하고 있다.특히 가정용 의료기기 브랜드 '테라솔'의 개인용 저주파 자극기 '테라솔 P'를 출시하며 헬스케어 제품군을 강화했다. 생활편리가전 분야에서도 전문가 관리 서비스를 결합한 벽걸이 에어컨과 '제로 음식물 처리기 분쇄형' 등을 선보이며 제품 카테고리를 확대하고 있다.코웨이 관계자는 "고객의 다양한 라이프스타일에 맞춘 제품과 서비스를 지속적으로 선보이며 시장을 선도하고 있다"며 "앞으로도 차별화된 기술력과 케어 서비스 역량을 바탕으로 고객에게 새로운 가치를 제공해 나가겠다"고 말했다.