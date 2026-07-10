KT&G 상상마당, ‘제5회 KT&G DAF’ 전시 개최

(KT&G 사진자료) KT&G 상상마당, 전시지원 사업 '제 5회 KT&G DAF' 선정작 전시 개최 0 KT&G 상상마당 전시지원 사업 '제 5회 KT&G DAF' 선정작 포스터. /KT&G

KT&G 상상마당이 KT&G 대치갤러리 전시지원 프로그램인 '제5회 KT&G DAF'의 전시를 개최한다.10일 KT&G에 따르면 5회를 맞은 'KT&G DAF'는 KT&G 상상마당이 현대미술의 다양한 장르 발전과 전시 문화 활성화를 위해 2021년부터 운영해 온 국내 시각예술 창작 지원 프로그램이다.이번 전시는 그룹전에 1회 이상 참여한 이력이 있는 신진예술가 또는 팀을 대상으로 올해 4월부터 3주간 공모를 진행해 최종적으로 작가 1명을 선정했다.최종적으로 선정된 김지영 작가는 환경, 생태, 공동체 치유 등의 동시대적인 주제와 조형 언어 및 완성도, 밀도를 높게 평가받았다. 또한, 섬유, 자수 등을 활용한 섬세한 표현이 돋보였다는 평가를 받았다.이번 선정작은 '원 웨이(On the Way): 중력연습'이라는 제목으로 오는 9월 2일까지 약 2개월간 상상마당 대치갤러리에서 무료로 운영된다. 자세한 정보는 KT&G 상상마당 홈페이지에서 확인할 수 있다.김정윤 KT&G 문화공헌부 전시담당 파트장은 "우수한 작가를 발굴할 수 있어 뜻깊게 생각한다"며 "앞으로도 전시 공간 지원과 홍보 등을 통해 국내 유망 작가들이 안정적으로 작품활동을 이어갈 수 있는 기반을 마련하는데 노력하겠다"고 말했다.