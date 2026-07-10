에이블리, T1과 뷰티 협업 상품 단독 출시

[이미지자료] 에이블리, T1과 손잡고 뷰티 협업 상품 단독 출시 0 뷰티 협업 상품 단독 출시 상품. /에이블리

에이블리가 글로벌 e스포츠 기업 'T1'과 손잡고 입점 뷰티 브랜드 상품에 T1 IP(지식재산권)를 결합한 뷰티 상품을 단독 출시한다.10일 에이블리코퍼레이션에 따르면 이번 협업은 상품 패키지 전반에 공식 로고와 선수단 친필 사인은 물론 각 선수의 개성을 담은 애니멀 캐릭터까지 세심하게 반영해 소장 가치를 대폭 끌어올린 것이 특징이다.상품은 10일 오후 9시 30분 에이블리 앱을 통해 단독 공개되며 11일부터 에이블리 남성 앱 '4910'에서도 일부 상품을 함께 볼 수 있다.협업에는 클리오, 에뛰드, 바닐라코, 네이밍, 비레디, 마미케어, 투크, 대웅제약, 다슈 등 총 13개 뷰티 브랜드가 참여했으며 총 14종의 라인업으로 구성됐다.27일까지 론칭 기념 프로모션도 실시한다. 출시 첫날인 10일 론칭 기념 라이브 방송을 진행하며 리그 오브 레전드 스트리머 '운타라(박의진)'가 출연해 팬들과 소통할 예정이다. 라방 시청자 대상 15% 할인 쿠폰 지급은 물론 '구매왕' 및 '소통왕'을 선정해 'T1 HQ(본사) 프라이빗 투어 이용권', '에이블리 1만 원 할인 쿠폰'도 증정한다. 프로모션 기간 협업 상품을 매일 할인가에 선보이는 '원데이 특가' 행사도 마련됐다.에이블리 관계자는 "에이블리의 커머스 역량과 T1의 IP 경쟁력이 만나 팬덤 경험을 극대화하는 시너지가 발생할 것으로 기대된다"라며, "앞으로도 유저의 다채로운 취향을 만족시키는 동시에 커머스와 팬덤 시장 모두에 새로운 활력을 불어넣는 시도를 이어갈 것"이라고 말했다.