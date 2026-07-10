스킨1004, 7월 부산 해운대서 대규모 브랜드 캠페인

[사진자료] 스킨1004 그랜드 조선 부산 브랜드 캠페인 이미지 0 스킨1004 그랜드 조선 부산 브랜드 캠페인. /스킨1004

스킨케어 브랜드 스킨1004가 7월 한 달간 부산 해운대에서 대규모 브랜드 캠페인을 진행한다.10일 크레이버코퍼레이션에 따르면 스킨1004는 해운대 해수욕장 바로 앞에 '히알루-시카 워터핏 선 세럼' 캠페인을 선보인다.이번에 공개된 캠페인 영상은 스킨1004의 베스트셀러인 '히알루-시카 워터핏 선 세럼'의 청량감과 여름 감성을 감각적으로 담아냈다. 푸른 하늘과 바다, 요트 등 여름 휴양지를 연상시키는 요소를 배경으로 제품의 촉촉한 사용감을 표현했다.특히 3D 아나모픽 콘텐츠로 제작해 대규모 코너형 미디어와 주변 스피커를 활용, 입체적 사운드 구현으로 몰입감을 극대화했다. 강한 자외선에 노출되는 해운대의 환경적 특성을 반영해 여름철 선케어의 필요성을 자연스럽게 전달하고 소비자와의 브랜드 접점을 확대할 계획이다.곽인승 크레이버 CBO 겸 스킨1004 브랜드 부문 대표는 "해운대라는 상징적인 공간에서 스킨1004만의 차별화된 선케어 경험을 더욱 효과적으로 전달하고자 이번 캠페인을 기획했다"며 "앞으로도 다양한 마케팅을 통해 국내외 소비자와의 접점을 넓히고 브랜드 경쟁력을 지속 강화해 나가겠다"고 말했다.