에듀윌, ‘D-100 올인원 특강’ 사전신청 진행

에듀윌, 공인중개사 ‘D-100 올인원 특강’ 사전신청 0 에듀윌, 공인중개사 'D-100 올인원 특강' 사전신청 포스터. /에듀윌

에듀윌이 2026년 공인중개사 시험을 준비하는 수험생을 대상으로 'D-100 올인원 특강' 사전신청을 받는다고 10일 밝혔다.특강은 오는 19일 오전 10시 온라인으로 무료 진행된다.시험을 100일가량 앞둔 시점은 학습 우선순위와 과목별 비중을 다시 정하고 실전 감각을 끌어올려야 하는 중요한 시기다. 그러나 이를 혼자 준비하기 막막해하는 수험생이 많아, 전문가의 방향 제시가 필요하다는 점에서 이번 특강을 마련했다.특강은 멘탈 관리부터 과목별 학습법, 문제풀이 스킬까지 아우르는 '100일 완성형 학습 로드맵'을 제시한다. 각 과목 대표 교수진이 직접 나서 과목별 집중 포인트와 암기법, 문제풀이 전략 등 효과적인 공부법을 안내한다.라이브 방송 이후에는 교수진 추천에 따라 수험생 수준에 맞는 인강으로 이어서 학습하고 실전 모의고사로 실전 감각과 시간 배분, 최종 점검까지 지원받을 수 있다. 특강은 에듀윌 공인중개사 홈페이지와 유튜브에서 실시간 송출되며, 사전신청자와 참여자에게는 합격 지원 학습 자료도 제공된다.에듀윌 관계자는 "시험을 100일 앞둔 시점은 수험생들이 가장 불안해하는 때"라며 "과목별 대표 교수진의 가이드와 후속 학습 지원으로 수험생이 남은 기간을 효율적으로 준비할 수 있도록 돕겠다"고 말했다.