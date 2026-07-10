SK인텔릭스-서울디자인재단, 디자인 산업 발전 등 MOU

[첨부이미지 01] SK인텔릭스-서울디자인재단, ‘DDP 스마트 디자인 환경조성’ 업무협약식 0 차강희 서울디자인재단 대표이사(왼쪽) 안무인 SK인텔릭스 대표이사가 업무협약 체결 후 기념촬영을 하고 있다. /SK인텔릭스

SK인텔릭스가 서울디자인재단과 '서울시 디자인 산업 발전 및 동대문디자인플라자(DDP) 스마트 디자인 환경 조성을 위한 업무협약(MOU)'을 체결했다.10일 SK인텔릭스에 따르면 지난 9일 서울 중구 DDP 디자인랩에서 열린 협약식에는 안무인 SK인텔릭스 대표이사와 차강희 서울디자인재단 대표이사를 비롯한 양사 주요 경영진이 참석하여 진행됐다.양사는 이번 협약을 통해 DDP를 거점으로 디자인 산업의 미래 지향적 가치를 창출하고, 혁신적인 스마트 디자인 환경을 구축하기 위해 다각도로 협력하기로 했다.이번 협업의 핵심은 SK인텔릭스의 웰니스 로봇 '나무엑스(NAMUHX)'를 DDP에 도입하는 것이다. 나무엑스는 DDP 방문객들에게 자율주행 기반 에어 솔루션, 바이탈 사인 체크 등을 제공하여, AI 기술이 접목된 고도화된 디자인 공간 경험을 선사할 계획이다.또한 양사는 상호 운영하는 디자인 사업의 콘텐츠를 유기적으로 연계하고 온·오프라인 마케팅 활동을 공동으로 추진하여 서울의 디자인 경쟁력과 첨단 AI 기술이 결합한 산업 생태계 활성화를 도모할 방침이다.안무인 SK인텔릭스 대표이사는 "세계 최초의 웰니스 로봇 나무엑스가 서울의 상징적인 디자인 랜드마크인 DDP와 만나 새로운 시너지를 낼 것으로 기대한다"며 "에이전틱 AI 기술을 바탕으로 고객의 일상을 더욱 풍요롭게 만드는 회사가 될 수 있도록 노력하겠다"고 강조했다.차강희 서울디자인재단 대표이사는 "이번 협약을 통해 AI 웰니스 로봇을 활용한 새로운 스마트 디자인 경험을 제공하고 서울 디자인 산업의 미래 가치를 확산해 나가겠다"고 말했다.