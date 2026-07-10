닫기

close
아시아투데이

오피니언

사설

칼럼·기고

기자의 눈

피플

정치

정치일반

청와대

국회·정당

북한

외교

국방

정부

사회

사회일반

사건·사고

법원·검찰

교육·행정

노동·복지·환경

보건·의학

경제

경제일반

정책

금융·증권

산업

IT·과학

부동산

유통

중기·벤처

아투시티

종합

메트로

경기·인천

세종·충청

영남

호남

강원

제주

국제

세계일반

아시아·호주

북미

중남미

유럽

중동·아프리카

문화·스포츠

전체

방송

가요

영화

문화

종교

스포츠

여행

최신

지면보기

구독신청

First Edition

후원하기

제보24시

알립니다
뉴스스탠드 네이버블로그 아투TV(유튜브) 페이스북 인스타그램

Advertisements

건설·부동산 업계소식

호반건설, 한진칼 지분 20% 넘겨…조원태 회장과 0.42%p 차

기사듣기 기사듣기중지

공유하기

닫기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • 트위터 엑스

URL 복사

https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20260710010003990

글자크기

닫기

이수일 기자

승인 : 2026. 07. 10. 17:55

구글 검색 선호 출처 추가 Google 검색에서 아시아투데이 기사를 더 자주 볼 수 있습니다.

Advertisements

Advertisements

호반그룹 본사 전경
호반그룹 본사 전경.
호반건설이 한진그룹 지주사인 한진칼의 지분을 20% 이상 확보한 것으로 나타났다. 이는 한진칼 최대주주인 조원태 한진그룹 회장과의 격차는 0.4%포인트에 불과한 수준이다.

10일 금융감독원 전자공시시스템에 따르면 호반건설은 이날 기준 한진칼 지분 20.15%를 확보했다. 이는 지난 3월 말의 18.87%보다 1.28%포인트가 높아진 것이다.

그동안 호반건설, 호반, 호반호텔앤리조트 등 3곳이 한진칼 지분을 보유해 왔으나, 이번에 호반산업이 새롭게 특별관계자로 추가되면서 총 4곳으로 늘어났다.

이날 기준으로 호반건설이 11.5%를 확보한 상태이며, 이외에도 특별관계자인 호반호텔앤리조트, 호반산업, 호반이 각각 8.34%, 0.17%, 0.15%를 보유 중이다.

이에 호반건설 측과 조원태 한진그룹 회장의 한진칼 지분율 차이는 0.42% 포인트로 좁혀졌다. 조 회장의 지분율은 3월말 기준 20.57%다.

호반은 한진칼 지분 매입의 목적을 '단순 투자'라고 밝히고 있지만, 업계 안팎에서는 호반건설이 인수·합병(M&A)을 노리는 것 아니냐는 시각이 있다.

다만 조 회장의 경영권을 지지하는 것으로 알려진 델타항공이 한진칼 지분 14.9%를 보유 중이어서, 아직 호반건설과의 격차는 사실상 15% 이상으로 분석된다.
이수일 기자

ⓒ 아시아투데이, 무단전재 및 재배포 금지

기사제보 후원하기