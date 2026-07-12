“서울시민 입맛 사로잡을 용인 농산물 찾습니다”

서울시 연계 '서로장터' 참여 희망 농가 수요조사

13~22일 접수...서울 주요행사 상시참여 기반 마련

용 0 지난 5월 서울광장에서 열린 서로장터에 참여한 용인 농산물 생산자단체 부스 모습. /용인시

용인특례시가 서울특별시 대표 행사와 연계해 운영되는 직거래장터인 '서로장터'에 참여를 희망하는 농가를 대상으로 수요조사를 한다.13일부터 22일까지 실시되는 이번 수요조사는 서울시의 2026년 하반기 서로장터 참여 지자체 선정에 앞서 추진되는 것으로, 용인시는 조사 결과를 바탕으로 서로장터 참여를 신청할 계획이다.서로장터는 9~10월 책읽는광장(서울광장), 잠수교 뚜벅뚜벅 축제(잠수교), 서울국제정원박람회(서울숲) 등 3개 행사에서 운영된다. 신청 대상은 용인을 대표하는 농특산물을 직접 생산하거나 가공하는 농업인 또는 생산자단체다.가공품은 생산물책임보험 가입이 필수이며 지역 농산물을 원료로 활용한 제품을 우선 선정한다. 행사 방문객 특성을 고려해 휴대하고 대중교통을 이용할 수 있거나 소포장 형태로 구매할 수 있는 품목을 우대할 방침이다.서울시가 용인을 참여 지자체로 선정하면 시는 별도 심사를 통해 참여 농가를 확정하고, 온라인 사전교육 등을 한 뒤 행사 일정에 맞춰 장터를 운영할 예정이다.시는 지난 5월 서울광장에서 열린 '책읽는 서울광장' 행사에 마음이가, 아토양조장, 태양굼벵이&누룽지, 용인청정팜, 제이앤제이브루어리 등이 참여해 약 1000만원의 판매 실적을 거뒀다. 6월에는 잠수교 뚜벅뚜벅축제에도 참여해 지역의 우수한 농산물을 홍보했다.시 관계자는 "서울시 주요 행사와 연계한 서로장터는 용인 농특산물의 판로를 개척할 수 있는 좋은 기회"라며 "우수한 지역 농가와 가공업체의 많은 관심과 참여를 바란다"고 말했다.