광주시, 청년 일경험드림 ‘드림만남의 날’ 개최…400명 선발

13~15일 광주청사서 직무상담·현장면접…270여 사업장 참여

‘나에게 맞는 일경험’ 선택후 15일까지 누리집에 신청서 제출

전남광주 0 지난해 광주청사 1층 시민홀에서 광주청년 일경험드림 만남의 날에 청년들이 면접을 보기 위해 대기하고 있다./전남광주통합특별시

전남광주통합특별시가 오는 13일부터 15일까지 사흘동안 광주청사 1층 시민홀에서 '광주청년 일경험드림 제20기 드림만남의 날'을 개최한다.12일 전남광주시에 따르면 '드림만남의 날'은 일경험 참여를 희망하는 청년과 구인 사업장(드림터)이 만나 직무 상담과 현장 면접을 진행하는 매칭 행사다.시는 이번 행사를 통해 기존 광주지역 5개 자치구에 주민등록을 둔 19~39세 미취업 청년을 대상으로 제20기 드림청년 400명을 선발할 계획이다.이번 행사에는 광주신용보증재단, 광주경영자총협회, 한국알프스㈜, 무등기업 등 공공기관, 지역 중소·중견기업, 창업기업, 사회적경제기업, 사회복지기관 등 270여 드림터(사업장)가 참여한다.참여 드림터는 현장 부스를 통해 사업장별 직무 내용, 근무환경, 필요 역량 등을 안내하고, 청년들과 1대 1 상담 및 면접을 진행한다. 청년들은 본인의 관심 직무와 사업장을 현장에서 직접 비교하며 자신에게 맞는 일경험 기회를 찾을 수 있다.또 행사장에는 다양한 청년 지원정책을 한눈에 확인하고 상담받을 수 있는 공간도 마련된다. 이를 통해 청년정책 간 유기적 연계를 강화하고 청년들의 정책 체감도를 한층 높일 계획이다.참여를 원하는 청년은 오는 15일 오후 5시까지 '광주청년 일경험드림 누리집'에서 사전신청 해야 한다. 이후 '드림만남의 날' 현장에서 상담·면접을 진행한 뒤, 15일 밤 9시까지 누리집에 최종 신청서를 제출하면 된다.드림터 상담일정과 일경험 제공 직무 등 자세한 내용은 '광주청년 일경험드림 누리집'에서 확인할 수 있다.'광주청년 일경험드림'은 미취업 청년에게 직무적성에 맞는 일경험과 급여, 직무역량 강화 교육, 연계 활동 등을 지원하는 지역 대표 청년일자리 사업이다. 선발된 드림청년은 매칭된 사업장에서 주 25시간씩 5개월 또는 주 40시간씩 3개월 동안 일경험에 참여하며, 기존 광주시 생활임금 수준(세전 174만~278만여원)의 급여를 받는다.선발 결과는 오는 29일 전남광주청년통합플랫폼, 광주청년 일경험드림 누리집에 각각 게시될 예정이다. 선발된 청년은 8월3일 공통교육을 시작으로, 8월부터 12월까지 최대 5개월간 매칭된 사업장에서 일경험을 하게 된다.김기숙 교육청년국장은 "청년에게 필요한 것은 막연한 경험이 아니라, 자신의 가능성을 확인하고 진로를 구체화할 수 있는 실질적인 기회"라며 "드림만남의 날이 청년에게는 직무와 현장을 이해하는 출발점이 되고, 사업장에는 함께 성장할 청년인재를 만나는 계기가 되길 바란다"고 말했다.