김포시, 장기·운양동 통학 전쟁 끝낸다…‘학교 직행’ 마을버스 36A번 신설

마을버스 36번 계통 확대 및 ‘36A 순환노선’ 계통분리 신설…원거리 500m 도보 통학 끝, 학교 정문 앞 하차

2026071000020_0 0 김포시 초중학교 학생들이 등하교 목적으로 운영하는 36번 계통 마을버스 모습. /김포시

김포시 장기동과 운양동 일대 학생들의 오랜 숙원이었던 통학 불편 문제가 마침내 해소될 전망이다.김포시는 민선 9기 공약사항인 '초·중학교 경유 안전 맞춤 마을버스 노선 신설'의 일환으로, 마을버스 36번 계통을 확대하고 '36A 순환노선'을 분리 신설한다고 12일 밝혔다.이번 대책은 김포시장이 취임 직후 서명한 '교통분야 1호 결재'이자, 시민들과 약속한 '학생 통학 교통편의 개선'의 첫 번째 결실이다.그동안 모담초·중학교와 푸른솔초·중학교 학생들은 학교로 직행하는 버스가 없어 인근 정류장에 내린 뒤 500m 이상 걸어서 통학해야 하는 불편을 겪어왔다.시는 기존 36번 버스 3대를 유지하는 동시에 모담초·중학교 정문 앞을 직접 경유하는 36A 노선을 신설하고, 차량 1대를 추가 증차해 총 4대 체제로 수송 능력을 보강했다. 이로써 학생들은 환승 없이 학교 바로 앞에서 안전하게 등하교할 수 있게 됐다.배차 방식도 '학생 맞춤형'으로 전면 개편된다. 시는 일반 시간대와 등·하교 시간대의 운행 계획을 이원화해, 통학 수요가 몰리는 등교 시간(오전 8시~9시)과 하교 시간(오후 3시~5시)에는 배차 간격을 촘촘하게 압축하는 '집중 배차'를 실시할 계획이다.이에 따라 기존 36번의 운행 횟수는 52회에서 55회로 늘어나고, 신설된 36A 노선은 하루 16회 추가 운행되어 차량 내 혼잡도 역시 크게 줄어들 것으로 보인다.이번 노선 신설은 스쿨존 교통안전 확보에도 기여할 것으로 기대된다. 대중교통 여건이 개선되면 등하교 시간대 학교 정문 앞으로 몰리던 학부모들의 자가용 통학 차량이 감소해, 어린이 보호구역 내 교통정체와 안전사고 위험을 낮출 수 있기 때문이다.김포시는 이달 중 주민의견 수렴과 여객자동차운송사업 계획 변경 절차를 마무리하고, 8월 중 새롭게 조성되는 '모담초중(성창아파트)' 정류소 정비 및 교통안전시설 설치를 완료할 예정이다. 본격적인 첫 운행은 올해 2학기 개학 시기인 8월에 맞춰 시작된다.이기형 시장은 "교통분야 1호 결재이자 시민과의 소중한 약속인 '학생 통학 교통편의 개선'을 조기에 가시화해 행정의 신뢰도를 높이게 돼 기쁘다"며 "아이들의 통학길을 안전하게 지키는 것은 시정의 최우선 책무인 만큼 유관기관과 긴밀히 협력해 안전 맞춤형 대중교통 환경을 완성해 나가겠다"고 말했다.