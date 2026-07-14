도미노피자, 무신사 손잡고 MZ 공략…‘무진장 피자’ 내놨다

무신사 키워드 '무진장' 활용한 신제품 출시

자이언트 새우·스테이크 앞세워 차별화

[도미노피자_사진자료] 도미노피자, 프리미엄 ‘무진장 슈림프 스테이크 피자’ 출시 메인사진 0 도미노피자가 선보인 프리미엄 '무진장 슈림프 스테이크 피자'./도미노피자

도미노피자가 무신사와 손잡고 협업 메뉴를 선보이며 젊은 소비자 공략에 나선다. 신제품 출시와 함께 브랜드 모델 교체, 공동 마케팅을 동시에 진행하며 하반기 마케팅에 속도를 내는 모습이다.도미노피자는 오는 16일 신제품 '무진장 슈림프 스테이크 피자'를 출시한다고 14일 밝혔다. 이번 메뉴는 국내 패션 플랫폼 무신사와 협업해 기획됐다. 무신사의 대표 키워드인 '무진장'을 제품 콘셉트에 반영해 토핑의 크기와 양을 강조한 것이 특징이다.신제품은 자이언트 새우와 칼집 스테이크를 주재료로 사용하고, 피자 중앙에는 트러플 크림 해시브라운과 콘마요를 담아 식감과 풍미를 강화했다.양사는 신제품 출시일에 맞춰 협업 마케팅도 진행한다. 무신사 스토어에서는 도미노피자 로고를 활용한 협업 의류를 선보이고, 온·오프라인을 연계한 프로모션도 함께 운영할 방침이다.도미노피자는 브랜드 마케팅도 새롭게 정비했다. 최근 걸그룹 리센느(RESCENE)를 전속 모델로 발탁했으며 신제품 출시일인 16일부터 신규 TV 광고를 공개한다. 리센느를 앞세워 젊고 역동적인 브랜드 이미지를 강화하고, 신제품 인지도를 높일 계획이다.도미노피자 관계자는 "무신사와의 협업을 통해 제품뿐 아니라 브랜드 경험까지 차별화하는 데 초점을 맞췄다"며 "신규 모델인 리센느와 함께하는 제품이니만큼 기존 제품과는 색다른 즐거움을 드릴 수 있을 것"이라고 말했다.