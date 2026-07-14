목포시·시의회 “국립의대 신설 더는 미룰 수 없다”…정부에 후속조치 촉구

통합특별시 인수위 의대 신설안 순천대 부동의로 무산…36년 숙원 다시 원점

KakaoTalk_20260714_144620448 0 강성휘 목포시장과 이형완 목포시의장 등 참석자들이 14일 목포시의회소회의실에서 국립의대 신설 제안 결렬에 따른 공동 입장문을 발표하고 있다./정채웅 기자

목포시와 목포시의회가 전남광주통합특별시 인수위원회가 제안한 국립의과대학 신설 절충안이 국립순천대학교의 부동의로 무산된 것과 관련해 깊은 유감을 표하며 정부의 조속한 후속 조치를 촉구했다.목포시와 목포시의회는 14일 공동 입장문을 내고 "전남 서부권 주민의 생명권과 건강권을 위한 36년 숙원이 다시 결실을 맺지 못하게 됐다"며 "지역민들의 실망과 허탈감이 매우 크다"고 밝혔다.앞서 통합특별시 인수위원회는 목포대학교와 국립순천대학교에 국립의대 신설 절충안을 제시했다. 해당 안은 목포에 대학 본부와 의과대학 본부를 두고 순천에 대학병원을 우선 설립한 뒤 장기적으로 목포에도 대학병원을 건립하는 이른바 '1대학 2병원' 체계를 골자로 했지만 양 대학 간 합의에 이르지 못했다.목포시와 시의회는 "그동안 지역사회는 의료 불균형 해소와 국립의대 설립을 위해 인내심을 갖고 결과를 기다려 왔다"며 "어느 때보다 기대가 컸던 만큼 이번 합의 결렬은 서부권 주민들에게 더욱 큰 상실감으로 다가오고 있다"고 강조했다.이어 국립의대와 대학병원 설립은 대학 간 이해관계나 통합 여부에 따라 좌우될 사안이 아니라고 선을 그었다.이들은 "국립의대 신설은 특정 대학의 문제가 아니라 국가 공공의료 정책의 영역"이라며 "대학 통합 여부를 전제로 하거나 협상의 대상으로 삼아서는 안 된다"고 밝혔다.또 "전남 서부권은 치료 가능한 질환으로 인한 사망률이 전국 평균보다 높은 대표적인 의료취약지역"이라며 "상급종합병원이 없는 현실은 응급의료 전달체계의 구조적 한계를 보여주는 것으로 지역민의 생명권과 직결된 문제"라고 지적했다.그러면서 정부를 향해 이재명 대통령의 국정과제인 '의대 없는 지역 의대 신설'을 더 이상 늦춰서는 안 된다고 강조했다.목포시와 시의회는 "정부는 국정과제 추진의 골든타임을 놓치지 말아야 한다"며 "국립의대 지정 절차를 신속히 확정하고 대학 통합 여부와 관계없이 국립의대 신설과 대학병원 설립을 위한 실질적인 후속 대책을 마련해야 한다"고 촉구했다.특히 이날 민형배 전남광주통합특별시장이 "대학 통합은 대학이 자율적으로 결정할 사안"이라는 입장을 밝힌 점도 언급했다.목포시와 시의회는 "국립의대 신설을 전제로 한 대학 통합이 사실상 무산된 만큼 이제는 정부가 직접 의대 신설과 대학병원 설립 방안을 마련해야 할 시점"이라며 "통합특별시 역시 서부권 필수의료 공백을 해소하기 위한 실질적인 보완대책과 행·재정적 지원에 적극 나서야 한다"고 요구했다.아울러 "정부와 통합특별시, 지역 대학, 정치권 등 모든 주체와 긴밀히 협력해 국립의대와 대학병원 설립이라는 서부권 주민들의 36년 염원을 반드시 실현하겠다"고 밝혔다.이번 공동 입장문은 통합특별시 인수위원회의 절충안이 무산된 이후 목포시와 목포시의회가 처음으로 공식 입장을 내놓은 것으로, 향후 정부가 '의대 없는 지역 의대 신설' 국정과제를 어떤 방식으로 추진할지에 관심이 쏠리고 있다.