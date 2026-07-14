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건설·부동산 업계소식

GS건설, 경기 ‘오산헤리티지자이’ 분양 일정 돌입…1783가구 공급

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김다빈 기자

승인 : 2026. 07. 14. 15:11

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이미지
경기 '오산헤리티지자이' 투시도./GS건설
GS건설은 경기 오산시 양산동에 조성하는 대단지 아파트 '오산헤리티지자이'의 견본주택을 오는 16일 개관하고 본격적인 분양에 나선다고 14일 밝혔다.

오산헤리티지자이는 지하 2층~지상 최고 27층, 22개 동, 총 1783가구 규모다. 1블록 1069가구, 2블록 714가구로 구성되며 전용면적별로는 △75㎡ 91가구 △84㎡ 1479가구 △102㎡ 140가구 △124㎡ 68가구 △166㎡ 펜트하우스 5가구가 공급된다.

청약은 오는 20일 특별공급을 시작으로 21일 1순위, 22일 2순위 순으로 진행된다. 당첨자 발표는 28일이며 정당계약은 다음 달 10일부터 12일까지 3일간 실시한다.

단지의 장점으로 GS건설은 병점역 생활권 신주거타운 중심에 들어선다는 점을 꼽았다. 수도권 전철 1호선 병점역을 이용할 수 있으며, 병점역에는 동탄도시철도(트램)와 1호선 동탄역 연장, 복합환승센터 조성 등이 추진되고 있다는 점에서다.

아울러 도로 교통망이 확충될 예정이다. 수도권제2순환고속도로(봉담~동탄), 오산화성고속도로를 비롯해 오산용인고속도로(계획), 양산동~국도1호선 연결도로(2026년 개통 예정) 등을 통해 수도권 주요 지역으로 이동이 가능하다.

직주근접 여건도 갖췄다. 삼성전자 화성·기흥캠퍼스와 동탄테크노밸리, 세마·가장산업단지 등이 인접해 있다. 병점복합타운 생활편의시설과 유앤아이센터, 아이드림센터, 양산도서관 등을 이용할 수 있으며, 동탄센트럴파크와 메타폴리스 등 동탄신도시 생활 인프라도 가깝다.

교육환경으로는 단지 도보권에 양산1초등학교(가칭·계획)와 양산중학교(2027년 개교 예정)가 들어설 예정이다. 병점·동탄 학원가 접근성도 갖췄다.

또 GS건설은 커뮤니티 시설로 자이 브랜드의 '클럽 자이안'을 적용한다. 피트니스클럽과 골프연습장, 사우나, 카페테리아, 독서실 등을 조성하며 세라젬, 솔닥, 교보문고 등과 협업한 특화 공간과 서비스도 도입한다. 병점역 생활권에서는 드문 입주민 전용 스카이라운지도 마련될 예정이다.

GS건설 관계자는 "오산헤리티지자이는 병점역 신주거타운 중심 입지에 공급되는 대단지로 동탄도시철도와 병점역 복합환승센터 등 교통 인프라 확충에 따른 미래가치가 기대된다"며 "병점역 생활권을 대표하는 주거단지로 자리매김할 수 있도록 준비하겠다"고 말했다.
김다빈 기자

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