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[포토] 서울시, 2026 제2회 서울 AI 행정혁신포럼 개최

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정재훈 기자

승인 : 2026. 07. 14. 15:40

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2026 제2회 서울 AI 행정혁신포럼2
김만기 서울AI재단 이사장(가운데)과 참석자들이 14일 서울 중구 대한상공회의소 국제회의장에서 열린 '2026 제2회 서울 AI 행정혁신포럼'에서 기념촬영을 하고 있다. /정재훈 기자
2026 제2회 서울 AI 행정혁신포럼1
김만기 서울AI재단 이사장이 14일 서울 중구 대한상공회의소 국제회의장에서 열린 '2026 제2회 서울 AI 행정혁신포럼'에서 개회사를 하고 있다. /정재훈 기자
2026 제2회 서울 AI 행정혁신포럼2
김만기 서울AI재단 이사장이 14일 서울 중구 대한상공회의소 국제회의장에서 열린 '2026 제2회 서울 AI 행정혁신포럼'에서 개회사를 하고 있다. /정재훈 기자
2026 제2회 서울 AI 행정혁신포럼1
14일 서울 중구 대한상공회의소 국제회의장에서 열린 '2026 제2회 서울 AI 행정혁신포럼'에서 기조세션이 진행되고 있다. /정재훈 기자
2026 제2회 서울 AI 행정혁신포럼5
14일 서울 중구 대한상공회의소 국제회의장에서 열린 '2026 제2회 서울 AI 행정혁신포럼'에서 기조세션이 진행되고 있다. /정재훈 기자
2026 제2회 서울 AI 행정혁신포럼2
14일 서울 중구 대한상공회의소 국제회의장에서 열린 '2026 제2회 서울 AI 행정혁신포럼'에서 기조세션이 진행되고 있다. /정재훈 기자
정재훈 기자

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