[포토] 서울시, 2026 제2회 서울 AI 행정혁신포럼 개최

2026 제2회 서울 AI 행정혁신포럼2 0 김만기 서울AI재단 이사장(가운데)과 참석자들이 14일 서울 중구 대한상공회의소 국제회의장에서 열린 '2026 제2회 서울 AI 행정혁신포럼'에서 기념촬영을 하고 있다. /정재훈 기자