빗썸나눔, 초복 맞아 어르신·1인가구 500명에 삼계탕 나눔

(기획) “기력 충전하고 더위 이겨내요” 빗썸나눔, 초복 맞아 ‘장안1동 주민센터’와 삼계탕 나눔 행사 진행 0 빗썸나눔은 지난 13일 초복 맞아 장안1동 주민센터와 삼계탕 나눔 행사 진행했다고 밝혔다./빗썸나눔

빗썸의 사회공헌 재단 빗썸나눔이 초복을 맞아 지역 어르신과 고시원 거주 1인가구 등 취약계층의 여름나기 지원에 나섰다.14일 빗썸나눔은 전날 서울 동대문구 장안1동 주민센터와 함께 지역 주민 500명을 대상으로 삼계탕 나눔 봉사활동을 진행했다고 밝혔다.이번 활동은 무더위에 취약한 지역 주민들이 건강하게 여름을 보낼 수 있도록 돕기 위해 마련됐다. 빗썸나눔과 지역 주민, 관계자 등 봉사자 30여명이 현장에 참여했다.봉사자들은 장안1동 주민센터에서 경로당 어르신 등 300여명에게 직접 조리한 삼계탕을 대접했다. 수박과 떡 등 간식도 함께 준비해 식사를 지원했다.취사 환경이 상대적으로 열악한 고시원 거주 1인가구 200여명에게는 간단한 조리로 먹을 수 있는 삼계탕 밀키트를 전달했다. 지원 대상의 주거 환경과 생활 여건을 고려해 나눔 방식을 달리한 것이다.생활에 필요한 물품도 지원했다. 1인가구에는 반소매 티셔츠와 수건, 에코백을 전달했으며 어르신들에게는 텀블러와 다이어리, 우산 등을 추가로 제공했다.빗썸나눔 관계자는 "우리 주변의 이웃들이 소외되지 않고 여름 더위를 건강하게 이겨냈으면 좋겠다"며 "앞으로도 다양한 방식으로 이웃들과 소통하고 실질적인 도움을 줄 수 있는 활동을 지속해 나가겠다"고 말했다.