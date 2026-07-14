닫기

close
아시아투데이

오피니언

사설

칼럼·기고

기자의 눈

피플

정치

정치일반

청와대

국회·정당

북한

외교

국방

정부

사회

사회일반

사건·사고

법원·검찰

교육·행정

노동·복지·환경

보건·의학

경제

경제일반

정책

금융·증권

산업

IT·과학

부동산

유통

중기·벤처

아투시티

종합

메트로

경기·인천

세종·충청

영남

호남

강원

제주

국제

세계일반

아시아·호주

북미

중남미

유럽

중동·아프리카

문화·스포츠

전체

방송

가요

영화

문화

종교

스포츠

여행

최신

지면보기

구독신청

First Edition

후원하기

제보24시

알립니다
뉴스스탠드 네이버블로그 아투TV(유튜브) 페이스북 인스타그램

Advertisements

국제 중동·아프리카

UAE, 호르무즈 우회 신규 항만·터미널 건설 추진

기사듣기 기사듣기중지

공유하기

닫기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • 트위터 엑스

URL 복사

https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20260714010005326

글자크기

닫기

이정은 기자

승인 : 2026. 07. 14. 16:17

구글 검색 선호 출처 추가 Google 검색에서 아시아투데이 기사를 더 자주 볼 수 있습니다.

Advertisements

Advertisements

지정학적 리스크 대응·물류 경로 다변화
제벨알리항 의존도 낮추고 오만만 접근성 확대
IRAN-CRISIS/OIL-TRANSFERS
지난 6월 6일(현지시간) 아랍에미리트(UAE) 푸자이라 해안 인근 해상 위성 사진/로이터 연합
두바이 국영 글로벌 항만 운영사 DP월드가 아랍에미리트(UAE) 동부 해안에 신규 항만과 컨테이너 터미널을 건설하는 방안을 추진 중이라고 파이낸셜타임스(FT)가 13일(현지시간) 보도했다. 이는 최근 중동 지역의 지정학적 위기로 호르무즈 해협 통항이 차질을 빚자, 이를 우회해 물류 안전성을 확보하기 위한 방어적 조치로 풀이된다.

사안에 정통한 관계자들에 따르면 DP월드는 푸자이라 해안 지역에 새로운 다목적 항만을 개발하고 기존 푸자이라 항구 내에 신규 터미널을 구축하기 위해 당국과 논의 중이다.

DP월드는 오만만과 맞닿은 UAE 동부 해안을 활용해 호르무즈를 거치지 않고 화물을 반입·반출한 뒤 육로를 통해 두바이, 아부다비 및 인접 국가로 운송하는 우회 경로를 본격적으로 구축하겠다는 전략이다.

그동안 DP월드와 두바이 경제의 핵심 축은 지역 최대 컨테이너 허브인 제벨알리항이었다.

지난해 기준 1560만 TEU(1TEU=20피트 컨테이너 1개)를 처리한 제벨알리항은 중국과 아프리카를 잇는 글로벌 수출 허브 역할을 해왔으나 호르무즈 해협을 반드시 통과해야 하는 한계가 있다.

최근 미국과 이란 간 전쟁 여파로 호르무즈 해협이 봉쇄되거나 선박 공격이 잇따르면서 제벨알리항의 물동량은 최고 90~95% 급감한 것으로 알려졌다.

DP월드 고위 관계자는 "동부 해안 진출이 제벨알리항의 폐쇄나 축소를 의미하는 것은 아니다"라며 "기존의 방대한 자유무역지대와 중공업 인프라를 유지할 것"이라고 설명했다. 또 "이번 투자는 상황이 악화할 경우를 대비한 방어적 조치이며, 다변화를 통해 물류 중단 사태를 극복하려는 계획의 일환"이라고 밝혔다.

이번 프로젝트의 초기 투자 규모는 수억 달러 수준으로 예상되며, 신규 항만은 이르면 착공 후 1년 반 이내에 완공될 수 있을 것으로 전망된다고 FT는 전했다.
이정은 기자

ⓒ 아시아투데이, 무단전재 및 재배포 금지

기사제보 후원하기

Advertisements

많이 본 뉴스

투자 손실로 세상 떠난 개인투자자…생전 남긴 ‘미수는 하지 말라’ 당부 재조명

[단독] “그놈 아닌가”…칠곡서의 의심이 밝혀낸 장윤기 추가 범행

SK하이닉스 ADR 9.3% 급락…한국발 AI주 매도, 나스닥 덮쳤다

“한말씀 드려도 될까요” 오세훈 발언에…한성숙 “서류로 받겠다”

“60조 캐나다 잠수함은 잊어라”…K-방산 판도 바꿀 ‘1600조 美 마스(MASGA)’ 온다

고양창릉 대출 공고 정정에도 반발…사전청약자 “디딤돌이 전용 모기지?”

임금체계 ‘새판’ 짜는 현대차 노사…‘완전 월급제’ 도입 실익은?

지금 뜨는 뉴스

“경복궁·북악산 한눈에”…세종문화회관 옥상 열린다

수소전기차 ‘2027 넥쏘’, 보조금 받으면 3697만원부터

온천·미식은 덤…석모도 골프장으로 떠나는 여름휴가

포르쉐도 ‘티맵’ 쓴다…한국형 내비게이션 첫 탑재

안전자산이라 믿었는데…금값, 1월 고점서 25% 추락