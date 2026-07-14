강경화 주미대사 일시 귀국…쿠팡 관련 대응 논의 예정

외교부 “한미관계 관련 현장감 있는 평가 듣기 위해 귀국조치”

2026070901000614700032311 0 강경화 주미 한국대사가 8일(현지시간) 워싱턴 D.C. 주미대사관에서 진행된 특파원 간담회에서 질문에 답하고 있다./하만주 워싱턴 특파원

강경화 주미대사가 일시 귀국해 한미 관계 전반에 대해 유관 부처와 업무협의를 가질 예정이다. 최근 미 하원 법사위의 '쿠팡 차별대우' 보고서가 현재 논의를 진행 중인 한미 현안에 악영향을 미칠 수 있다는 우려가 나오는 상황에서의 귀국이라 주목된다.14일 외교부에 따르면 강 대사는 15일부터 19일까지 귀국해 청와대 국가안보실 등 유관 부처와 한미의 다양한 현안과 관련한 협의를 벌인다.일각에서는 한미 사이에 이상기류가 최근 감지됨에 따라 대책 마련을 위해 강 대사를 급히 귀국시켰다는 관측도 나온다. 다만 외교부는 한미 현안의 심도있는 논의를 위한 통상적 수준의 귀국 조치라는 설명이다.박일 외교부 대변인은 이날 외교부 청사에서 정례 브리핑을 통해 "외교장관은 양국관계와 관련해 현장감 있는 평가를 듣기 위해 수시로 해당 국가 주재 대사들과 직접 소통하는 기회를 가져왔다"며 "양국 관계 발전 방안에 대한 공관장의 건의나 솔직한 의견을 청취하는 것이 주요 목적"이라고 설명했다.박 대변인은 이어 "강 대사의 일시 귀국을 통한 본부와의 업무 협의는 한미 간 소통과 협력에 깊이를 더하고 향후 양국관계 발전 방안을 모색하는 적시적이고 유용한 기회"라며 "다른 국가 주재 대사들의 본부 출장도 지금까지 있어 왔다"고 덧붙였다.조인트팩트시트(공동설명자료) 안보분야 협의, 전시작권통제권 전환 및 관세, 쿠팡을 둘러싼 양국 간 이견 등 최근 한미의 산적한 현안 대응 차원에서 현장 책임자의 견해를 직접 청취하기 위해 일시 귀국 지시를 내렸다는 설명이다.외교부 당국자는 "(강 대사를) 특정 시점에 불렀다기 보다 한미 간 여러 현안과 상호 관심사에 대해 현장 지휘관과 본부가 머리를 맞대고 의견을 나눠보는 기회의 장을 마련하기 위한 것"이라고 말했다.앞서 강 대사는 지난 8일(현지시간) 한·미 간 외교·통상 갈등 요인으로 작용하는 '쿠팡 사태'와 관련해 "한·미 관계에 부담되지 않게 안정적으로 관리하자는 공감대가 양국 정부 간에 형성돼 있다"고 밝혔다. 또한 미 행정부의 무역법 301조 관세 조사에 대해서도 기존 한·미 관세 합의에 따른 이익 균형이 유지돼야 한다고 강조한 바 있다.