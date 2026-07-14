공군, 호주 연합훈련 ‘피치블랙’ 참가

14일 공군 서산기지에서 열린 '2026 피치블랙(Pitch Black)' 훈련 출정식에서 훈련 참가요원들과 환송하는 군 가족들이 KC-330다목적공중급유수송기를 배경으로 기념 촬영하고 있다. /제공=공군