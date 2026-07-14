증시 랠리에 노후 자금까지 끌어썼다…연금저축보험 해지 62% ↑

해약환급금 1.7조원 넘어…펀드 환매도 큰폭 증가

"변동성 확대에 손실 우려…안정적 투자환경 과제"

'7천피' 무너진 코스피, SK하이닉스와 삼성전자도 폭락 0 13일 서울 중구 하나은행 딜링룸에 코스피와 SK하이닉스, 삼성전자 주가가 표시돼 있다./연합

올해 들어 연금저축보험 해지와 펀드 환매가 큰 폭으로 늘어난 것으로 나타났다. 연금저축보험 해지 건수는 작년 같은 기간보다 60% 넘게 증가했고, 가입자들이 돌려받은 해약환급금은 1조7000억원을 넘어섰다. 증시 변동성이 확대된 상황에서 장기 노후자금 이탈이 늘어나면서 개인투자자들의 자산 형성 기반이 자칫 흔들릴 수 있다는 우려가 나온다.14일 국회 정무위원회 소속 송언석 국민의힘 의원이 금융감독원과 한국예탁결제원으로부터 제출받은 자료에 따르면 올해 1~5월 연금저축보험 해지 건수는 총 7만2477건으로 집계됐다. 작년 같은 기간(4만4554건)과 비교하면 62.7% 증가한 수준이다. 연금저축보험 해약환급금도 큰 폭으로 뛰었다. 작년 1~5월 1조1252억원에서 올해 같은 기간 1조7421억원으로 54.8% 증가했다.펀드 환매도 증가했다. 올해 1~5월 펀드 환매 건수는 180만9183건으로 전년 동기(122만8186건)보다 47.3% 늘었고, 같은 기간 환매금액도 1132조원에서 2786조2000억원으로 146.1% 급증했다.상반기 코스피 랠리가 지속되면서 증시 상승 기대감이 커지자, 연금저축보험과 펀드에 있던 자금 일부가 증시로 이동한 것으로 해석된다. 올해 1~6월 국내 개인 투자자의 코스피 순매수액은 161조1200억원으로 전년(10조5740억원) 대비 1423.7% 폭증했는데, 이로 인해 은행 예·적금 등이 증시로 이동하는 '머니무브' 현상이 뚜렷하게 나타났다.문제는 최근 국내 증시 변동성이 확대되면서 개인 투자자들의 손실 우려도 커졌다는 점이다. 역대 서킷브레이커 발동 13건 가운데 7건이 올해 상반기에 집중됐다. 올해 코스피 사이드카는 매수 17회와 매도 18회 등 총 35회, 코스닥 사이드카는 매수 11회와 매도 7회 등 총 18회 발동되면서 연일 불안한 장세를 이어가고 있다. 실제로 지난 6월까지 9000을 넘어섰던 코스피는 이달 13일 6806.63로 큰 폭 하락했고, 코스닥 역시 799.36으로 마감하면서 800선이 붕괴됐다.송언석 의원은 "최근 많은 국민들이 연금저축보험을 해지하고 펀드까지 환매하며 주식시장에 뛰어들었지만, 정작 시장은 변동성이 커지며 개인투자자들의 노후까지 불안하게 만들고 있다"며 "정부는 단기적인 주식시장 부양에 매달릴 것이 아니라 시장이 신뢰할 수 있는 일관된 정책을 통해 안정적인 투자 환경을 조성해야 한다"고 강조했다.