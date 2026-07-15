상명대 찾은 러시아·중앙아 청년들…‘K-교육’ 현장서 배우다

한국어부터 AI·세라믹·산업현장까지

김종희 총장 "한국 이해하는 시간되길"

사진 1. 총장 김종희 격려사 0 김종희 상명대학교 총장이 14일 천안캠퍼스에서 열린 '2026 하계 위탁 단기연수 프로그램' 세라믹 문화체험 현장을 찾아 러시아·중앙아시아 학생들을 격려하고 있다./상명대

러시아와 중앙아시아 청년들이 충남 천안에서 한국의 언어와 문화, 첨단기술을 함께 배우고 있다.강의실 수업에 머물지 않고 AI(인공지능)와 문화예술, 산업체험을 접목한 실습 중심 프로그램을 통해 한국을 직접 경험하는 시간이다.상명대학교는 러시아와 중앙아시아 지역 학생들을 대상으로 '2026 하계 위탁 단기연수 프로그램'을 운영하고 있다고 15일 밝혔다.이번 연수는 지난 5일부터 오는 25일까지 20박 21일 일정으로 진행된다. 러시아와 중앙아시아에서 온 학생 61명과 인솔자 5명 등 모두 66명이 참여했다.학생들은 오전에는 한국어와 영어를 배우고, 오후에는 한국문화와 첨단기술, 대학의 특성화 교육을 체험한다.이번 프로그램은 한국문화를 직접 경험하는 활동을 확대해 언어교육을 넘어 한국 사회와 문화를 자연스럽게 이해할 수 있도록 구성했다.AI와 세라믹, 영상연기 등 상명대 특성화 분야를 활용한 실습과 국내 산업현장 견학도 함께 운영된다.학생들은 전공 체험과 산업현장 방문을 통해 한국의 교육과 산업을 함께 접하고 있다.지난 14일 천안캠퍼스에서 열린 세라믹 문화체험에서는 학생들이 흙을 빚어 자신만의 도자기를 만들고 채색하며 한국 전통 도예를 체험했다.김종희 총장도 이날 체험장을 찾아 학생들과 함께 도자기를 만들며 대화를 나눴다. 김 총장은 "짧은 기간이지만 학생들이 한국의 언어를 배우는 데 그치지 않고 직접 보고, 만들고, 경험하면서 한국을 더 가까이 이해하는 시간이 되기를 바란다"며 "상명대학교에서의 경험이 학생들에게 오래 기억될 소중한 추억으로 남기를 기대한다"고 말했다.