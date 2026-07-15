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“나도 대통령처럼”…박승원 광명시장, 지방정부 최초 시정회의 생중계

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광명 주성식 기자

승인 : 2026. 07. 15. 08:47

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정책회의·주요업무보고 유튜브 생중계 정례화…정책 결정 과정 시민과 공유
광명시_시정회의 생중계
박승원 광명시장이 지난달 26일 시청 대회의실에서 열린 확대간부회의를 주재하고 있다. 이날 회의도 유튜브 생중계로 시민들에게 공개됐다. /광명시
박승원 광명시장이 전국 지방정부 중 처음으로 주요 시정 관련 회의를 유튜브로 생중계하는 투명행정으로 시민들의 호평을 받고 있다.

15일 광명시에 따르면 박 시장은 이재명정부의 국정운영 투명성 강화 기조에 발맞춰 지난해 9월부터 확대간부회의와 지엠(GM)주간정책회의를 유튜브로 실시간 중계하기 시작했다.

이 같은 시정회의 생중계는 올해 들어서도 계속됐다. 지난 1월 시정 운영의 큰 방향과 부서별 핵심 사업을 공유하는 주요업무보고까지 공개 범위를 확대하며 시민 누구나 정책이 만들어지는 전 과정을 직접 확인할 수 있도록 한 것이다. 지금까지 생중계한 회의는 확대간부회의 2회, GM주간정책회의 19회, 주요업무보고 3회 등 모두 24회다.

눈에 띄는 대목은 단순히 회의 결과만 전달하는 데 그치지 않고 정책이 논의되고 결정되는 과정까지 시민에게 공개해 행정의 투명성과 책임성을 높였다는 점이다. 시민이 시정에 관심 갖고 참여할 수 있는 기반을 넓혔다는 게 시측의 자체 평가다.

시민들의 호응도 이어지고 있다. 유튜브 실시간 댓글에는 "회의를 들으니 세세한 내용까지 알게 돼 좋다"거나 "행정을 투명하게 운영하려는 노력이 보기 좋다"는 등의 긍정적인 반응이 이어졌다. 시는 앞으로도 시민 관심이 높은 주요 회의를 중심으로 생중계를 지속 확대하며 시민과 소통하는 열린 행정을 강화해 나갈 계획이다.

박 시장은 "행정의 투명성은 결과를 공개하는 것에서 한 걸음 더 나아가 정책이 만들어지는 과정까지 시민과 공유할 때 완성된다"며 "앞으로도 시민 누구나 시정 운영 과정을 함께 보고 의견을 나누는 열린 시정을 만들어 가겠다"고 밝혔다.
주성식 기자

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