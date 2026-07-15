“나도 대통령처럼”…박승원 광명시장, 지방정부 최초 시정회의 생중계

정책회의·주요업무보고 유튜브 생중계 정례화…정책 결정 과정 시민과 공유

광명시_시정회의 생중계 0 박승원 광명시장이 지난달 26일 시청 대회의실에서 열린 확대간부회의를 주재하고 있다. 이날 회의도 유튜브 생중계로 시민들에게 공개됐다. /광명시

박승원 광명시장이 전국 지방정부 중 처음으로 주요 시정 관련 회의를 유튜브로 생중계하는 투명행정으로 시민들의 호평을 받고 있다.15일 광명시에 따르면 박 시장은 이재명정부의 국정운영 투명성 강화 기조에 발맞춰 지난해 9월부터 확대간부회의와 지엠(GM)주간정책회의를 유튜브로 실시간 중계하기 시작했다.이 같은 시정회의 생중계는 올해 들어서도 계속됐다. 지난 1월 시정 운영의 큰 방향과 부서별 핵심 사업을 공유하는 주요업무보고까지 공개 범위를 확대하며 시민 누구나 정책이 만들어지는 전 과정을 직접 확인할 수 있도록 한 것이다. 지금까지 생중계한 회의는 확대간부회의 2회, GM주간정책회의 19회, 주요업무보고 3회 등 모두 24회다.눈에 띄는 대목은 단순히 회의 결과만 전달하는 데 그치지 않고 정책이 논의되고 결정되는 과정까지 시민에게 공개해 행정의 투명성과 책임성을 높였다는 점이다. 시민이 시정에 관심 갖고 참여할 수 있는 기반을 넓혔다는 게 시측의 자체 평가다.시민들의 호응도 이어지고 있다. 유튜브 실시간 댓글에는 "회의를 들으니 세세한 내용까지 알게 돼 좋다"거나 "행정을 투명하게 운영하려는 노력이 보기 좋다"는 등의 긍정적인 반응이 이어졌다. 시는 앞으로도 시민 관심이 높은 주요 회의를 중심으로 생중계를 지속 확대하며 시민과 소통하는 열린 행정을 강화해 나갈 계획이다.박 시장은 "행정의 투명성은 결과를 공개하는 것에서 한 걸음 더 나아가 정책이 만들어지는 과정까지 시민과 공유할 때 완성된다"며 "앞으로도 시민 누구나 시정 운영 과정을 함께 보고 의견을 나누는 열린 시정을 만들어 가겠다"고 밝혔다.