“EU 인구, 2029년 정점 찍을 것…2100년까지 11.7% 감소”

출산 감소·기대수명 증가…65세 이상, 2050년 3명 중 1명

노동시장·재정 부담 확대 우려 속 '실버경제' 성장 기대

Germany Extreme We... <YONHAP NO-6132> (AP Photo/Michael Probst) 0 지난 12일(현지시간) 독일 트라브뮌데의 발트해 해변에서 방문객들이 해수욕을 즐기고 있다./AP 연합

27개국으로 구성된 유럽연합(EU)의 인구가 2029년에 정점을 달성한 후 수십년 동안 감소해 2100년에는 1970년대 수준이 될 것이라는 전망이 나왔다.EU는 14일(현지시간) 발표한 인구 통계 보고서에서 현재 총 약 4억5060만명인 회원국 인구가 2029년에는 약 4억5330만명으로 정점에 다다른 뒤 장기간 완만한 감소세를 보일 것이라고 예상했다고 AFP 통신이 전했다.인구는 2100년까지 기존 대비 약 11.7% 감소해 약 3억9880만명으로 떨어질 것으로 봤다. 이는 1970년대에 기록했던 인구 규모와 비슷한 수준이다.연간 출생아 수는 1964년 680만명에서 2024년 350만명으로 감소했다. 60년 만에 절반 가까이 줄었다.EU 집행위원회 산하 공동연구센터는 2024년 기준 출생 시 기대수명이 81.5세에 도달했다고 밝혔다. 또 EU에서 65세 이상 인구 비중은 현재 5명 중 1명꼴에서 2050년에는 3명 중 1명꼴로 증가할 것으로 전망했다.보고서는 2100년에는 여성의 기대수명이 90세를 넘고 남성은 86세를 넘어설 수 있다고 봤다.EU는 이런 추세가 노동력 부족, 공공 예산 압박, 보육 및 교육 시스템 부담 등 상당한 난제를 야기할 것이라고 우려했다.부정적인 전망만 있는 것은 아니다. 보고서는 고령층을 위한 상품 및 서비스 시장이 성장해 '실버 경제'가 활성화되고 있다고 평가했다.두브라브카 슈이차 EU 집행위원은 성명에서 "우리는 어느 때보다 더 오래, 더 건강하게 살고 있고 이는 우리의 가장 큰 성과 중 하나"라며 "하지만 인구 구조 변화는 우리 사회·경제·노동시장을 재편하고 있다"고 밝혔다.이어 "우리는 이런 변화를 기회로 바꾸기 위해 지금 당장 행동해야 한다"고 덧붙였다.